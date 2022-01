Ha?ti : une grippe saisonni?re co?ncide avec la Covid-19

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le minist?re de la Sant? publique et de la Population (MSPP) a organis? une conf?rence de presse autour de l’?volution de la pand?mie de Covid-19 ainsi que la mont?e des cas de fi?vre en Ha?ti, le jeudi 6 janvier 2022 au local du MSPP. Le ministre Alex Larsen et le directeur g?n?ral du MSPP, le Dr Laur? Adrien, accompagn?s de quelques hauts cadres du MSPP, ont fait le point sur la mont?e des cas de fi?vre, de grippe ainsi que de nouveaux cas positifs au coronavirus enregistr?s dans le pays. <>, a indiqu? le Dr Alex Larsen d’entr?e de jeu.

Cependant l’existence de cette grippe saisonni?re n’exclut pas la possibilit? d’une nouvelle augmentation des cas de Covid-19 en Ha?ti, notamment dans un contexte o? le variant Omicron traverse les fronti?res ? une vitesse vertigineuse.

En d?but de semaine, le Dr Jean William Pape avait confirm? la cohabitation de la grippe influenza B et la Covid-19 chez un m?me patient.

Intervenant sur l’?volution de la Covid-19 en Ha?ti dans un climat o? beaucoup de gens sont touch?s par cette grippe saisonni?re, le titulaire du MSPP pr?cise que <>.

Le Dr Jacques Boncy, directeur du Laboratoire national de sant? publique, avait abond? dans le m?me sens. Dans une entrevue accord?e au Nouvelliste, il avait soulign? que plusieurs maladies f?briles sous surveillance en Ha?ti peuvent expliquer cette nouvelle ?pid?mie.

Cependant les derniers bulletins du MSPP font ?tat d’une augmentation de cas non n?gligeable entre la fin de l’ann?e 2021 et le d?but du mois de janvier 2022, dont 113 nouveaux cas et 7 d?c?s le 29 d?cembre 2021 et, 104 nouveaux cas et 6 d?c?s ce 4 janvier 2022.

Le dernier bulletin relatif ? la vaccination sur les pages du MSPP estime ? 72 102 le nombre de personnes totalement vaccin?es en Ha?ti.

<>