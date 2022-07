Ha?ti: une p?nurie d’essence et d’?lectricit? paralyse les villes de province

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Et surtout, “les h?pitaux fonctionnent au ralenti avec des services au rabais parce que cela fait pr?s de six mois que l’EDH n’a pas fourni d’?lectricit? dans la ville”, alerte Patrick Almonor, maire de cette localit? du nord.

A Cap-Ha?tien, deuxi?me ville d’Ha?ti, les bars et restaurants ?quip?s de g?n?rateurs thermiques peuvent encore fonctionner, mais r?duisent leurs horaires d’ouverture ? cause de la hausse des prix de l’essence.

Seule possibilit? pour les habitants: le march? noir, o? l’essence et le diesel sont disponibles… pour six fois le prix l?gal fix? par l’Etat.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.