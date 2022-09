Ha?ti : Y a-t-il un pilote dans l’avion, une tour de contr?le ou des loups-garous sur la piste ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>

Celui qui a post? ce message sur Twitter est Maarten Boute, figure la plus embl?matique de la Digicel, l’une des plus importantes entreprises d’Ha?ti.

Ce message aurait pu ?tre post? par n’importe quel chef d’entreprise en Ha?ti. Un petit d?taillant, un madan sara, la premi?re banque du pays ou un simple citoyen.

Les contraintes de circulation sont les m?mes pour tout le monde en Ha?ti, ce 22 septembre 2022.

<>.

Celui qui a expliqu? au Nouvelliste la situation dans la prison la plus moderne d’Ha?ti est le directeur de l’administration p?nitentiaire, inspecteur g?n?ral de la Police nationale d’Ha?ti, Pierre Ren? Fran?ois.

La police, au plus haut niveau, n’avait pas plus d’information ce jeudi apr?s-midi que le commun des mortels ayant acc?s aux r?seaux sociaux pendant qu’on parlait d’un poste de police incendi? et d’une ?vasion ? la prison civile de Cabaret attaqu?e et vid?e de ses pensionnaires.

L’institution la mieux arm?e de la R?publique n’avait plus les moyens de communiquer avec ses troupes sur le terrain. Le peyi l?k des derniers jours a mis ? plat son r?seau de communication interne.

Le plus grand centre de stockage de produits p?troliers du pays est inaccessible depuis des jours. Des ?coles par dizaines ont ?t? pill?es. Un important poste de douane attaqu?. Des succursales de banque vandalis?es. Les plus importantes ONG sont pillees. Des villes de province sont coup?es du reste du pays. Par million des Ha?tiens rejoignent la pauvret? et l’ins?curit? alimentaire.

Depuis deux semaines, on peine ? faire le d?compte des victimes de toutes sortes qui rejoignent les statistiques des attaques contre les vies et les biens. On ne tente m?me pas de tenir le d?compte, en fait.

Le gouvernement en place, ses opposants et ses alli?s de la communaut? internationale se cachent derri?re leur petit doigt quand il faut chercher des solutions, stopper ou ralentir la d?gradation g?n?rale de la situation. Ils laissent faire.

Apr?s avoir provoqu?, accompagn? ou aliment? le grand d?sordre, comme le pr?sident Jovenel Mo?se avant eux, ils inventent des boucs ?missaires sans les identifier formellement.

La question n’est plus: y a-t-il un pilote dans le cockpit de l’avion Ha?ti ou une tour de contr?le pour nous ?viter la catastrophe, mais qui sont ces zombi riches et puissants qui nous mangent notre avenir ?

Qui sont ces acteurs politiques d’un nouveau genre que m?me les USA ou le Canada ?vitent de d?noncer ouvertement ?

Dans la r?alit?, il y a un vrai probl?me de gouvernance en Ha?ti et de vraies attaques contre la gouvernance de la cit?.

Il faut des solutions sur les deux fronts.