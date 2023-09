Henry Joseph Bazile, l’homme derrière Sandro Prodz

​

Henry Joseph Bazile explique le projet Sandro Prodz établi en République dominicaine.

Henry Joseph Bazile, originaire de la commune de Pétion-ville, en Haïti, a mis sur pied le projet Sandro Prodz en République dominicaine ayant pour objectif d’organiser des événements culturels où il a déjà réalisé plusieurs grandes affiches dont Baky, Blondedy et Florence. Ce jeune producteur évolue dans ce domaine depuis environ 14 ans, a-t-il confié à Juno7 lors d’une interview.

“Sandro Prodz c’est moi et tous ceux qui m’entourent, qui croient en moi et qui se battent pour apporter du plaisir et de la détente.”, a déclaré Henry Joseph Bazile ajoutant qu’il est un homme qui a de la joie dans son cœur et qui se bat pour faire profiter un morceau de plaisir aux gens.

C’est dans cette optique, que le jeune producteur haïtien a décidé de créer Sandro Prodz afin d’atteindre plus de gens avec son morceau de bonheur, de joie et de plaisir, nous a-t-il dit.

Henry Joseph Bazile traîne derrière lui environ 14 années dans ce domaine si difficile et un peu compliqué. Toutefois, le jeune producteur ne se plaint pas du feedback après les activités qu’il a organisées. “Toutes les activités que nous réalisons sont très belles”, a-t-il lâché avant de préciser qu’il arrive parfois que certaines d’entre elles ne se passent pas sans difficultés.

Par ailleurs, il a mentionné quelques activités réalisées qui étaient parfaites dont Wendy, Florence, Blondedy Baky et surtout VIP Only qui est une activité officielle de la production réalisée plusieurs fois au cours de l’année . “Les feedbacks sont très positifs. Quelques commentaires négatifs nous aident à nous améliorer”, a expliqué Henry Joseph Bazile.

À l’occasion de son anniversaire ce 30 septembre, il profitera pour organiser une activité privée en son honneur afin de passer un bon moment avec ses proches. Lors de cette activité baptisée “birthday bash”, tout le monde doit s’habiller en blanc et payer 20 dollars afin d’y prendre part.

Par ailleurs, le responsable de Sandro Prodz souhaite avoir une certaine popularité dans d’autres pays, tout en indiquant se concentrer sur le programme Crush Wednesday, organisé chaque mercredi à Paragon, un club dominicain. “Nous préparons d’autres choses pour le public afin de garder le cap”, a-t-il ajouté.

Henry Joseph Bazile conseille aux jeunes de rester positifs, d’aller le plus loin possible et les invite au programme Crush Wednesday.

