Hernie ?trangl?e et maklouklou deux urgences chirurgicales

Depuis son enfance, Garry, actuellement ?g? de 37 ans, souffrait de hernie, selon son entourage. Cependant, il ne se souciait gu?re de cette masse ? l’aine gauche qui enflait et disparaissait al?atoirement au gr? de ses mouvements. Il avait m?me pour habitude de le r?int?grer ? chaque fois qu’il apparaissait ? la suite d’une toux ou un effort physique important. Le mois dernier, en plein milieu de la nuit, Garry ressentit une forte douleur au niveau de l’aine gauche. Alarm?s, ses proches ont eu toutes les peines du monde ? trouver un h?pital pour prendre en charge son hernie ?trangl?e qui est une urgence chirurgicale. Apr?s une intervention d’urgence, Garry est stable mais avoue ?tre pass? ? deux doigts de la mort.

Ces types de complications se voient tous les jours ? travers les structures hospitali?res du pays. La hernie ainsi que l’hydroc?le ou <> sont deux pathologies chirurgicales tr?s courantes en Ha?ti. Lors de l’?mission Sante9 diffus?e sur Magik9 le mardi 21 juin 2022, le chirurgien Carl Erick Cr?vecoeur a tenu ? pr?ciser l’importance de se faire soigner de ces deux maladies. La hernie est une pathologie qui est due ? la pr?sence d’une faille dans la paroi abdominale ou inguinale ? travers laquelle les intestins font protrusion. Tout effort de toux ou toute autre manoeuvre augmentant la pression abdominale provoque un gonflement de la poche herniaire par les intestins. Cette situation entra?ne souvent inconfort, g?ne et douleur chez les patients.

Parall?lement, l’hydroc?le ou <> est une poche de liquide accumul?e au niveau du sac contenant les testicules. N?glig?e, l’hydroc?le devient volumineuse au point de g?ner la marche. Selon le Dr Cr?vecoeur, ces deux maladies ne provoquent aucun trouble li? ? la fertilit? ni ? la capacit? ? maintenir une bonne ?rection au cours d’une relation sexuelle. D?s lors, le patient ne ressent aucune n?cessit? de se faire op?rer rapidement. Cependant, comme dans le cas de Garry, la hernie peut se compliquer d’un ?tranglement soudain et impr?visible. Les intestins restent alors coinc?s dans la faille, ce qui entraine un manque de perfusion sanguine pouvant aboutir en quelques heures ? une n?crose intestinale. C’est ce qu’on appelle la hernie ?trangl?e qui, selon le Dr Cr?vecoeur, est une urgence absolue qu’il faudra op?rer rapidement afin de pr?venir des complications fatales pouvant m?me aboutir ? la mort du patient.

Nombreux sont les jeunes qui n?gligent de se faire op?rer d’une hydroc?le malgr? la honte qu’ils ?prouvent et surtout ? cause de leur peur li?e ? l’acte chirurgical. Ces derniers tra?nent la maladie durant plusieurs ann?es au point que certaines fois jusqu’? un gallon de liquide est enlev? de la poche testiculaire au moment de l’intervention. Il n’existe aucune raison de ne pas se faire op?rer d’une hydroc?le car la r?mission est quasi compl?te. Le Dr Cr?vecoeur d?nonce certaines manoeuvres non orthodoxes d’extraction du liquide de l’hydroc?le (aspiration ? l’aide d’une seringue) pratiqu?es en milieu non m?dical par certains particuliers. Ces pratiques non chirurgicales entra?nent des infections ou la perte compl?te des testicules affectant ainsi la fertilit?.

Toute structure hospitali?re disposant d’un service de chirurgie demeure accessible pour la prise en charge des cas de hernie et d’hydroc?le. Donc messieurs, n’attendez pas les complications pour vous faire op?rer de votre hernie ou de votre <>.