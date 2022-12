Herv? Fourcand et Rony C?lestin sanctionn?s par le tr?sor am?ricain

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Deux parlementaires, pr?c?demment cibl?s par le Canada, viennent s’ajouter ? la liste des personnes sanctionn?es par le d?partement am?ricain du tr?sor. Il s’agit de l’actuel s?nateur du Centre Rony C?lestin et de l’ancien s?nateur du Sud, Herv? Fourcand. Les deux sont accus?s de trafic de drogue, par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du D?partement du Tr?sor des ?tats-Unis. Ce, en vertu du d?cret ex?cutif (E.O.) 14059 du 15 d?cembre 2021, <<Sanctions impos?es contre des personnes ?trang?res impliqu?es dans le trafic mondial de drogues illicites".

“L’OFAC a d?sign? C?lestin et Fourcand pour s’?tre livr?s ou avoir tent? de se livrer ? des activit?s ou ? des transactions qui ont mat?riellement contribu? ou pr?sentent un risque significatif de contribuer mat?riellement ? la prolif?ration internationale des drogues illicites ou de leurs moyens de production. Le gouvernement du Canada a ?galement d?sign? C?lestin et Fourcand”, peut-on lire dans le communiqu? du Tr?sor am?ricain, publi? ce vendredi 2 d?cembre.

Selon le sous-secr?taire au Tr?sor charg? du terrorisme et du renseignement financier, Brian E. Nelson, “Rony Celestin et Richard Fourcand sont deux autres exemples de politiciens ha?tiens corrompus abusant de leur pouvoir pour poursuivre les activit?s de trafic de drogue dans la r?gion”. << Le Tr?sor continuera de tenir les fonctionnaires corrompus et les acteurs malveillants responsables du trafic illicite de drogue qui d?stabilise Ha?ti", a-t-il poursuivi.

“L’OFAC dispose d’informations indiquant que C?lestin se livre ? des activit?s de trafic international de drogue. Il a utilis? sa position politique pour orchestrer l’importation de drogues du Venezuela en Ha?ti, ainsi que l’exportation de drogues vers les ?tats-Unis et les Bahamas. L’OFAC dispose ?galement d’informations indiquant que Fourcand se livre ? des activit?s de trafic international de drogue. Il utilise son propre avion pour transporter de la drogue dans le sud d’Ha?ti. Fourcand a tent? d’utiliser son influence politique pour installer ? des postes gouvernementaux des personnes susceptibles de faciliter ses activit?s de trafic de drogue”, pr?cise le communiqu?.

Plus loin, le d?partement am?ricain du tr?sor souligne que les sanctions de ce vendredi font suite ? une action de novembre dans laquelle les ?tats-Unis ont d?sign? deux politiciens ha?tiens corrompus, Joseph Lambert et Youri Latortue pour leur implication dans le trafic de stup?fiants. “Ces d?signations sont les derni?res en date des ?tats-Unis ? continuer de soutenir le peuple ha?tien en entra?nant des cons?quences pour ceux dont les actions continuent de cr?er de l’instabilit? et de fomenter la violence en Ha?ti. De plus, les ?tats-Unis continuent de fournir ? Ha?ti une assistance s?curitaire et humanitaire”, pr?cise le communiqu?.

Le communiqu? a ?galement pr?cis? l’implication de ces sanctions contre les personnes d?sign?es. “Tous les biens et int?r?ts dans les biens des personnes d?sign?es qui se trouvent aux ?tats-Unis ou en possession ou sous le contr?le de personnes am?ricaines doivent ?tre bloqu?s et signal?s ? l’OFAC. En outre, toutes les entit?s d?tenues, directement ou indirectement, ? 50 % ou plus par une ou plusieurs des personnes cibl?es sont ?galement bloqu?es. Les r?glementations de l’OFAC interdisent g?n?ralement toutes les transactions par des personnes am?ricaines ou ? l’int?rieur des ?tats-Unis (y compris les transactions transitant par les ?tats-Unis) qui impliquent des biens ou des int?r?ts dans des biens de personnes d?sign?es ou autrement bloqu?es.

De plus, les personnes qui s’engagent dans certaines transactions avec les personnes d?sign?es aujourd’hui peuvent elles-m?mes s’exposer ? des sanctions ou faire l’objet d’une action en justice”, peut-on lire dans le communiqu?.

Rony C?lestin, Herv? Fourcand ont ?t? ?galement sanctionn?s par le Canada le 21 novembre dernier. “Le Canada a des raisons de croire que ces personnes utilisent leur statut d’ancien ou d’actuel titulaire d’une charge publique pour prot?ger et permettre les activit?s ill?gales de gangs criminels arm?s, notamment par le blanchiment d’argent et d’autres actes de corruption >>, avait indiqu? Affaires mondiales Canada dans son communiqu?.