The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le r?gne de l’impunit? en Ha?ti a trop dur?, a l?ch? le dirigeant politique qui croit que c’est l’une des principales causes de la crise s?curitaire qui s?vit dans le pays depuis plus d’une d?cennie. <>, regrette Himmler R?bu.

Les r?gimes de sanctions des gouvernements am?ricains et canadiens impos?s ? des hommes politiques ha?tiens peuvent aider ? d?blayer la classe politique, a estim? l’ancien colonel Himmler R?bu. Sur Magik9 ce lundi 28 novembre, le dirigeant du GREH a exprim? son souhait de voir les sanctions ?largies ? plus de secteurs.

