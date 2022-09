Hinche : la population en col?re dans les rues

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Des responsables d’organisations de la soci?t? civile et des jeunes issus de diff?rents quartiers populaires de la ville de Hinche ont gagn? les rues, ce mardi 6 septembre, pour d?noncer l’ins?curit?, le kidnapping, la d?pr?ciation de la gourde, la chert? de la vie et r?clamer le d?part du Premier ministre Ariel Henry. Les manifestants ont ?t? dispers?s ? coup de gaz lacrymog?ne et par des tirs nourris des agents de s?curit? du s?nateur Rony C?lestin et de la mairie. Des manifestants ont d?nonc? le mauvais comportement du s?nateur, qui aurait fait infiltrer la foule des perturbateurs.

Des incidents majeurs ont ?t? signal?s ? la fin de la manifestation, notamment des bless?s par arme blanche, des cas de crise d’asthme, des arrestations et bastonnade. Ce qui a provoqu? la col?re des manifestants et a engendr? une situation de panique dans la ville durant quelques heures.

Les manifestants, rouges de col?re, ont r?clam?, entre autres, l’arrestation de tous ceux qui sont impliqu?s dans la dilapidation de fonds publics et la d?mission du Premier ministre Ariel Henry qui, selon eux, repr?sente un obstacle au d?veloppement socio?conomique du pays.

<>, a d?nonc? Edlet Louis, membre du regroupement Sitwayen Angaje Platosantral, avant d’ajouter : <<Impossible de laisser un petit groupe de "p?tro-voleurs" continuer ? voler l'argent de l'?tat et dresser des perturbateurs en face de paisibles citoyens engag?s pour l'?volution et l'?mancipation des plus faibles.

Entre-temps, les diff?rents partis de l’opposition locale et des responsables d’organisations n’entendent pas l?cher prise. Ils annoncent le renforcement de la mobilisation, en vue de faire ?chec, disent-ils, au plan de certaines personnes qui ne veulent que maintenir le statu quo au d?triment du peuple, particuli?rement la population du d?partement du Centre.

<>, a d?clar? Fritznel Bien-Aim?, chef de file du mouvement et responsable de Sitwayen Angaje Platosantral.

? Mirebalais, une foule immense a sillonn? les rues pour d?noncer les signataires de l’accord du 11 septembre. Dans la foul?e, Ilionet Gar?on, un septuag?naire, comme plusieurs paysans venus de Savanette, commune du bas Plateau central, s’est dit victime de la dilapidation du fonds PetroCaribe, de la Caravane du changement pr?n?e par feu le pr?sident Jovenel Mo?se, et des <>, signataires de l’accord du 11 septembre. Il a invit? les jeunes paysans ? sortir du silence pour forcer ceux qui ont vol? l’argent ? le restituer, ceux qui ont contribu? au renforcement de l’impunit?, ? la d?gradation du syst?me s?curitaire du pays et ? l’importation de conteneurs d’armes de diff?rents calibres. << Depuis 2011, on avait signal? des cas de vol ? travers des programmes bidon. Pour grossir la liste, en mai 2017, on a lanc? <>. Ces programmes se sont r?v?l?s un vrai fiasco. Les Ha?tiens cr?vent de faim. Il est temps de prendre des d?cisions pour mettre la main au collet des voleurs qui pillent les caisses de l’?tat>>, a martel? Ilionet Gar?on.