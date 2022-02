Hinche prepare le plus gros carnaval de 2022

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La ville de Hinche se prepare a accueillir des chars et des groupes musicaux a l’approche des trois jours gras. Les preparatifs vont bon train en vue de la realisation de cet evenement qui doit se derouler du 27 fevrier au premier mars de l’annee en cours. C’est sans doute la premiere fois qu’elle s’apprete a organiser un carnaval d’envergure sur le theme <>. Au programme, cinq chars, huit groupes musicaux et une dizaine de bandes a pied. Ce carnaval initie par le senateur Rony Celestin et la mairie, entre autres partenaires, a pour role d’accompagner la population pendant les jours gras. Au menu du programme figure des bandes a pied, des chars sonorises avec des tenors de l’industrie musicale haitienne et habitues du beton dont Kreyol La, Roody Roodboy, RAM et Mass Konpa, entre autres.

<>, a declare d’entree de jeu Estaman Elmetus, agent interimaire de l’executif lors d’une rencontre pour activer les secteurs a y prendre part.

Le delegue departemental, l’agronome Budry Coriolan, a explique qu’a travers ce carnaval, les organisateurs appellent les communautes a la vigilance. A l’en croire, la realisation de ce carnaval d’envergure nationale est un moyen de <>.

<< Nous avons demande a tous les secteurs de s'impliquer. Les secteurs ont repondu a l'appel. La PNH, le DSC, la DDC-DGPC… sont la pour nous secourir en cas d'urgence sur tout le parcours durant les trois jours gras, a-t-il ajoute. Pour l'instant, nous avons 30 brigadiers de la CRH et 50 agents volontaires la DPC et des personnels de sante issus de l'hopital Sainte-Therese de Hinche qui puissent intervenir en cas d'urgence. Les brigadiers de la Croix-Rouge, les forces de l'ordre sont deja pries de preter main forte a la population en cas d'echauffourees et de violence.

Les representants des secteurs estiment que le plaisir de divertir et la violence ne font pas bon menage. <>, ont-il souligne.