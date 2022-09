Hinche-protestation: plusieurs bless?s par balles

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Des incidents majeurs ont ?t? signal?s au cours de ce mouvement de protestation avec plusieurs bless?s par balle, de jets de pierres et de tessons de bouteilles. Les protestataires r?clament, entre autres, la mise ? pied du directeur d?partemental de la Police nationale d’Ha?ti et de ses troupes qui, selon eux, sont ? la solde du s?nateur Rony C?lestin.

Les protestataires, qui avaient bloqu? toutes les rues de la ville et la route reliant Hinche aux autres communes du haut Plateau central en passant par Rhod?, ont ?t? dispers?s par les forces de l’ordre ? coups de gaz lacrymog?ne et de balles r?elles.

Djoubelky Bichard a re?u une projectile ? la t?te et plusieurs autres personnes bless?es dans l’apr?s-midi du jeudi 22 septembre lors d’un affrontement entre les forces de l’ordre et des membres de la population ? Rhod? 1, commun?ment appel? <>, qui r?clament le d?part du gouvernement d’Ariel Henry. Djoubelky Bichard aurait ?t? ma?tris? et tir? ? la t?te par un agent de l’Unit? d?partementale de maintien d’ordre (UDMO). Il est transport? d’urgence ? l’h?pital Sainte-Th?r?se pour recevoir les soins que n?cessitent son cas. Pour l’instant, il est sous respiration artificielle au d?partement des soins intensifs.

