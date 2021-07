C’est avec une grande tristesse, mais avec une certaine fierté, que j’ai lentement assimilé la nouvelle du décès du Père Fritz Raoul Lafontant, lundi dernier dans la matinée. Il a succombé des suites de COVID-19 chez lui, entouré de sa famille et des gens de chez lui, qui étaient ses amis les plus proches et les plus fidèles.

J’avais été plusieurs fois au téléphone ce dimanche-là avec Marie-Flore Chipps, sa fille aînée et proche collègue, et je savais ce qui m’attendait. Le p…