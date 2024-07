Hubdemy, une plateforme de cours en ligne lancée par des étudiants et professionnels haïtiens pour booster l’éducation

Lancement de Hubdemy, une nouvelle plateforme de cours en ligne pour révolutionner l’éducation en Haïti.

Des jeunes professionnels et universitaires haïtiens ont officiellement lancé le dimanche 14 juillet 2023 « Hubdemy », une plateforme de cours en ligne, lors d’un événement à l’hôtel Montana. Cette initiative vise à renforcer les compétences des jeunes et à encourager une utilisation responsable des technologies de l’information et de la communication.

Hubdemy, une plateforme autofinancée, va offrir plusieurs cours tels que la Gestion de Conflits en milieu professionnel, la Rédaction Administrative avec Jehufendy Joseph, l’Introduction au journalisme avec Dimitry Charles, l’Éthique professionnelle avec Stéphanie Smith, l’Initiation au marketing numérique, et la Gestion de projet. Plus de 1 700 étudiants ont déjà testé la plateforme, bénéficiant de cours en gestion de projet et en marketing numérique.

Le lancement a été marqué par des interventions de personnalités influentes, dont l’ex-gouverneur de la Banque centrale Jean Baden Dubois, l’économiste Enomy Germain, et la PDG de BandAyiti Orpha Ambroise. Ensemble, ils ont souligné les opportunités offertes par l’éducation numérique, notamment pour les petites et moyennes entreprises locales souhaitant s’étendre sur les marchés internationaux.

L’événement a également mis en avant un concours de projets entrepreneuriaux. Les trois lauréates Naichka Léonard, Lovely Adolphe, et Sheedlyne Francesca Saül ont remporté des primes et des sites internet pour concrétiser leurs projets. Le jury, composé d’experts tels que Jimy Dorsainvil, Joana Dorlus, et Kendy Montreuil, a salué les efforts des participants.

Christelle Monfiston, co-présidente de Hubdemy, a réitéré l’ambition de la plateforme de permettre aux jeunes haïtiens de maîtriser les avancées numériques avec un accompagnement personnalisé. Elle a souligné l’importance de cette initiative pour faire d’Haïti une référence technologique aux côtés des États émergents d’Asie du Sud-Est.

Hubdemy se positionne comme une réponse innovante et inclusive aux défis éducatifs actuels, offrant une opportunité unique de combler les écarts éducatifs dans un monde où la connaissance est le moteur du développement.

