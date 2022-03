HUEH, l’echec de la gouvernance du secteur de la sante

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’Hopital de l’Universite d’Etat d’Haiti dit HUEH est en greve, ce n’est pas une nouvelle. Pour preuve, la greve du personnel du plus grand centre hospitalier du pays depuis tantot trois semaines se passe comme une lettre a la poste. Cela ne provoque pas de choc dans l’opinion publique. On ignore s’il y a des negociations en cours entre les grevistes et les autorites sanitaires pour tenter de debloquer la situation.

Ce qui est certain pour l’instant, le plus grand centre hospitalier du pays est en greve depuis des semaines. Les grevistes exigent de meilleures conditions de travail. Il n’y a rien d’anormal que des travailleurs exigent de meilleures conditions de travail. Mais qu’un hopital, le plus grand du pays, soit paralyse depuis environ trois semaines et que cela ne provoque pas de reactions dans l’opinion publique, est le signe qu’il y a un probleme. L’institution doit questionner son utilite. Les grevistes de leur cote doivent se poser plein de questions.

Dans un pays normal, le secteur sanitaire jouit d’une attention speciale dans la mesure ou les soins de sante font partie des services essentiels. Il s’agit de sauver des vies. Chez nous, la greve fait partie du quotidien des hopitaux publics qui desservent le gros de la population incapable de frequenter les hopitaux prives. Il est important de rappeler que l’assurance sante demeure un luxe dans le pays.

La greve illimitee a l’hopital general, dans de telles conditions, devrait enlever le sommeil aux autorites. Pourtant, selon toute evidence, c’est le contraire qui se produit. Il parait que les autorites d’hier et celles d’aujourd’hui sont confortables avec un HUEH aussi malade que les malades qu’il recoit.

La situation des hopitaux publics, notamment celle de l’HUEH resume la gouvernance du systeme sanitaire depuis le seisme du 12 janvier 2010. Il est vrai que la gouvernance catastrophique du systeme de sante n’a pas commence avec cet evenement tragique, les devastations du seisme avaient cependant fait naitre l’espoir qu’on pouvait repartir de nouvelles bases. La sante figurait parmi les secteurs qui beneficiaient d’une attention particuliere.

D’ailleurs, la reconstruction de l’HUEH a ete decidee suite au tremblement de terre de 2010. Onze ans apres, le chantier est toujours en construction. On ne sait toujours pas quand il s’achevera. Ce chantier, finance en grande partie par des bailleurs de fonds internationaux, est malgre tout l’une des reussites de la reconstruction post-seisme. Il y a beaucoup d’autres projets annonces en grande pompe qui ne sont jamais sortis de terre.

Meme avec beaucoup de retard, le projet de la reconstruction physique de l’HUEH s’achevera un jour. Il faut des maintenant dire aux autorites en place que la reconstruction physique de l’hopital ne suffit pas. Il faut aussi penser a un autre modele de gestion qui evitera que le personnel soit constamment en greve.