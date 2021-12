Hugues Ybrahim laur?at du concours de chants <>

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Hugues Ybrahim est sacr? champion du concours de chants de IVAP-HAITI. Le natif du Sud fait d?sormais partie de la galerie d’honneur de cet institut qui promeut le patrimoine du pays. Sur l’ensemble des participants qui concourraient ? ce prix qui rend hommage ? Lionel Benjamin, surnomm? le p?re No?l ha?tien, Hugues s’est distingu? par sa voix et sa performance sur sc?ne. Joint par t?l?phone en marge de la c?r?monie, le laur?at s’est dit fier d’?tre le premier gagnant du premier concours de chants de IVAP-HA?TI.

<>, s’est r?joui le champion, saluant, dans la foul?e, l’importance dudit concours. <>, a ajout? le chanteur.

Ce concours de chants est initi? par l’Institut de promotion et de valorisation du patrimoine d’Ha?ti ( Ivap-Ha?ti ). Cet appel ? la production vocale vise ? rendre hommage ? Lionel Benjamin, surnomm? le p?re No?l ha?tien et mettre en avant les jeunes talents. Lanc? en octobre dernier, ce concours se faisait ? deux ?tapes. Dans un premier temps, les artistes devaient repr?senter leurs d?partements respectifs. Dans un second temps, le top 11, ? savoir un repr?sentant de la diaspora et les repr?sentants des 10 d?partements allaient concourir pour les trois premi?res places du concours.

Pour mener ? bien cette initiative de IVAP-HA?TI, en partenariat avec Records Beat, les organisateurs avaient d?fini un ensemble de crit?res s’imposant ? celui on celle qui voulait participer. L’int?ress? (e) devait ?tre r?sidente ou originaire du d?partement repr?sent? et ne devait pas ?tre un(e) artiste connu(e) sur la sc?ne nationale et internationale. Selon le Pdg de IVAP-HA?TI, Zachary Thermo, cette exp?rience renforce davantage sa volont? de faire conna?tre les patrimoines (mat?riel et immat?riel ) du pays. Ce concours avait un double objectif. D’une part, il tenait ? faire d?couvrir les jeunes talents et, de l’autre, mettre ? la port?e de ces jeunes des valeurs nationales, des exemples ? suivre.

Notons que la grande finale, dans laquelle concouraient onze chanteurs, a donn? lieu ? deux prestations de chaque artiste. Un jury compos? de grandes personnalit?s, dont l’invit? d’honneur Lionel Benjamin et le musicien Patrice Rouzier, suivait ? la lettre chaque prestation. Apr?s d?lib?ration, il a ?lu Hugues Ybrahim, qui empoche du m?me coup trois mille dollars am?ricains. Le laur?at est suivi de deux autres gagnants, respectivement deuxi?me et troisi?me: Jodelie Petit ( Nord) et Rhode Andr? (Ouest).