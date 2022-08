Hymne ? la joie avec les enfants de Th?o piano au camp d’?t?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La 2e rue Rivi?re s’est envelopp?e de sons de piano, de fl?te et de percussions. La classe de musique des enfants de Th?o piano, dirig?e par Donaldzie Th?odore, – la championne du Concours national de piano organis? par Promotion des jeunes talents de la musique dans les ann?es 2000 – a enchant? les riverains, ce samedi 13 ao?t 2022. ? l’int?rieur de la maison o? se d?roulait la c?r?monie de cl?ture du camp d’?t?, parents et amis assistaient ? la prestation de leurs enfants. Ils jouaient, sous le regard plein d’admiration de l’assistance, des petits fragments de Bach, de Mozart, de Beethoven, des mazurkas, sur un tempo vif.

Dix-huit enfants, entre trois et treize ans, du 4 juillet au 13 ao?t, se sont amus?s dans les ateliers du camp d’?t?. Attentifs, curieux, ils se sont plong?s dans les ateliers de musique, de chant, de danse, de th??tre et de lecture. Chacun trouvait son ?l?ment durant ces jours d’?t? ? la 2e rue Rivi?re, du c?t? de Bourdon, o? d?filaient des artistes de diverses disciplines. Percussioniste, guitariste, fl?tiste, ? la cl?ture de ce premier camp d’?t?, ont su tirer des enfants le meilleur d’eux-m?mes. Avec joie, ils ont chant? des chansons de notre r?pertoire traditionnel. Dans <>, les petits chanteurs se sont donn?s ? coeur joie, tout en dansant.

Atelier de lecture

Les activit?s de lecture ont tourn? autour du conte. Dans <>, un album de Gilbert Mirambeau et de Jean Francisco Silva, les lecteurs en herbe ont compris le sens du respect de la nature et de la protection de cette m?re-nature qui abrite et rythme la vie des ?tres et des choses.

Dans <> de Joujou Turenne, ils ont vite compris que l’attitude ?gocentrique qui consiste ? tout ramener ? soi en ignorant les autres peut nous conduire ? notre propre perte. De m?me que dans <>, livre sign? au camp d’?t?, ils ont appris que les bellig?rants ne font pas la guerre pour remporter la victoire mais pour atteindre des objectifs sp?cifiques. Pour Thompson du club des chevaliers de Haut vent, l’atteinte des objectifs ?conomiques ?taient bien visible.

Atelier de musique

Avec leur professeur de musique, ils ont d?couvert le chant, le solf?ge, le piano, la fl?te et les percussions. Ils ont aussi appris qu’il existe diff?rentes familles d’instruments. Par exemple : les cordes (violon, guitare, piano…); les instruments ? vent, (fl?te, saxophone, bambou) ; les cuivres (trompette, cor…) ; les percussions (xylophone, tambour, tyatya…).

Les enfants se souviendront encore longtemps qu’une brochette d’enseignants ont anim? le premier camp d’?t? de Th?o piano : Sarah Colimon, d?monstration des instruments ? cordes; Sardeau Francisco Lafrance, atelier de rythme, percussions; Ralph Tchekov Chartelier, instruments ? vent; Nirva Jean, chant traditionnel; Rose-Myrtha Danda, atelier de danse ; Kenny Laguerre, atelier de th??tre; Claude Bernard S?rant, atelier de lecture; Steeve Eddar Cole, atelier de dessins et de peinture.

Pour Donaldzie, artiste qui s’est r?v?l?e aux c?t?s d’Anie Alerte, Rutshelle Guillaume, dans le projet Vwalye de l’association culturelle Tamise en 2013, cette belle p?pini?re d’enfants est ? cultiver dans l’esprit d’ouverture avec ce qui se fait ici et ailleurs.

Les cours reprendront en septembre prochain. Avec Th?o piano, ?cole de musique, espace artistique, ouvert aux r?p?titions de th??tre, de danse, et des cours particuliers de musique, la culture est au rendez-vous avec les enfants qui veulent bien s’amuser.