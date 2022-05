Hypertension art?rielle : prenez l’habitude de contr?ler r?guli?rement votre tension art?rielle

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

? l’aube de cette journ?e c?l?br?e mondialement en vue de communiquer des informations au grand public sur la pr?vention, la d?tection et le traitement de l’hypertension art?rielle, la Fhadimac fait ?cho au message de la <> et du <>, appelant la population mondiale ? la vigilance.

En Ha?ti, l’?tude PREDIAH de la FHADIMAC, men?e en 2003, avait montr? que plus de 40% des personnes ?g?es de 20 ans et plus vivant dans l’aire m?tropolitaine ?taient hypertendues.

Au-del? de ces chiffres accablants, la Fhadimac rappelle encore une fois que la maladie cardio-vasculaire est la cause de d?c?s la plus importante ? travers le monde et l’hypertension art?rielle en est le facteur de risque r?versible le plus commun.



<>

Cependant, la Fhadimac rassure en soulignant que “l’hypertension art?rielle est contr?lable et peut m?me ?tre pr?venue par une bonne connaissance de la maladie.”

Si la Fhadimac rappelle qu’il faut contr?ler r?guli?rement sa tension art?rielle, il n’est pas superflu de souligner que ce geste simple requiert certains pr?requis pour ?tre fiable.



<>, ?crit la fondation dirig?e par le Dr Nancy Charles Larco.

<>, souligne la Fondation ha?tienne de diab?te et de maladies cardio-vasculaires.

L’hypertension art?rielle est une maladie dangereuse, notamment parce qu’elle est consid?r?e par les experts comme un <>.



Cependant, certains signes fonctionnels comme <>, doivent attirer l’attention de la population.

En compl?mentarit? aux prescriptions m?dicales, chaque personne doit consentir des efforts ? faire en vue de pr?venir ou traiter l’hypertension art?rielle.

Il faut, selon les recommandations de la Fhadimac, accorder une importance ? la relaxation ; balancer sa di?te avec plus de fruits et de l?gumes, plus d’aliments complets (p?tes alimentaires, riz, pain), plus de fibres (c?r?ales ? grains entiers); r?duire la consommation de mati?res grasses (cuire bouilli, grill?, au four, ? la vapeur); manger peu de sel ; pratiquer des exercices physiques r?guli?rement ; arr?ter le tabac et ?viter la consommation excessive d’alcool.