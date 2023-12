IFFHS Awards 2023: la grenadière Melchie Dumornay nommée dans trois catégories

​

IFFHS Awards 2023: triple nomination pour la pépite haïtienne Melchie Daelle Dumornay.

La grenadière Melchie Daelle Dumornay surnommée Corventina est nommée dans trois catégories de la Fédération internationale d’histoire et de statistiques du football (IFFHS) qui publiera l’année prochaine les noms des différents gagnants et gagnantes. L’attaquante haïtienne de l’Olympique Lyonnais qui a fait une très belle année a été sélectionnée dans la catégorie de meilleure joueuse du monde féminin, meilleure joueuse du monde jeunesse U20 et meilleure playmaker mondial féminin. Les résultats de tous les Awards se feront à partir du 1er janvier 2024.

En effet, la nomination de Corventina dans trois catégories prouve la très bonne année effectuée par la native de Mirebalais sous les couleurs du Stade de Reims et de l’Olympique Lyonnais dans le championnat de France ainsi qu’avec sa sélection où elle l’a guidé à une première participation en coupe du monde féminine, compétition qui s’est déroulée en Australie et en Nouvelle-Zélande l’été dernier.

Durant l’année 2023, Melchie Dumornay a été brillante pour une nouvelle fois en remportant un titre avec l’OL, son nouveau club. Il a aussi remporté des distinctions personnels dont un trophée de joueuse du mois, le prix de la meilleure révélation du championnat féminin français.

Depuis 1987, l’IFFHS organise chaque année les votes et les statistiques pour couronner les gagnants annuels dans toutes les catégories mondiales. Tous les classements sont faits sur l’année civile et non pour la saison.

Le jury international est composé des membres de l’IFFHS (journalistes sportifs, experts du football) de 120 pays de tous les continents du monde.

Pour le football féminin, l’IFFHS délivrera des prix dans la catégorie de meilleure joueuse du monde féminin, meilleure joueuse du monde jeunesse U20, meilleure playmaker mondial féminin, meilleure gardienne de but du monde féminin, meilleure arbitre du monde féminin, meilleure entraîneuse nationale du monde féminin et meilleure entraîneuse de club du monde féminin.

