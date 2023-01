« Il faut cesser de dissocier la question institutionnelle de celle du modèle de développement »

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

Le congrès des élus de Martinique a démarré il y a six mois, en juillet 2022. Le directeur du Laboratoire caribéen de sciences sociales de l’Université des Antilles salue un débat « positif » sur la question statutaire. Mais pour Justin Daniel, notre modèle économique est également « dans l’impasse » , et il est tout aussi urgent de le repenser. Quitte à prendre des mesures potentiellement impopulaires.

M. Daniel, que vous inspire le message qui se

dégage de l’appel de Fort-de-France, signé par les présidents de

sept régions et collectivités ultramarines en mai 2022 ?

Les collectivités d’outre-mer sont confrontées

à des défis immenses, avec des problèmes qu’on connaît bien comme,

par exemple, la vie chère, le chômage, la précarité, la pauvreté,

les perspectives démographiques très sombres pour la Martinique et

la Guadeloupe, la gestion des flux migratoires en Guyane et à

Mayotte. À ces problèmes structurels s’ajoutent des défis globaux

tels que le réchauffement climatique, dont les effets sont

amplifiés sur les territoires insulaires. Tous ces enjeux se posent

sur une toile de fond qui révèle l’épuisement des modèles de

développement qui sont à l’œuvre dans ces territoires. Ensuite, cet

appel soulève la question des rapports avec l’État, avec le

sentiment qui habite les responsables, dans nos territoires, que ce

dernier peine à faire face aux problèmes que j’ai mentionnés, alors

qu’il rechigne toujours à accroître la marge de manœuvre des

autorités locales. Beaucoup de ces territoires nourrissent le

sentiment d’un certain abandon de la part de l’État qui n’a pas

atteint les objectifs de l’égalité sociale. J’ajouterai qu’il ne

faut pas négliger, à travers cet appel, la dimension symbolique :

on voit bien que les élus demandent à l’État véritablement de

changer son rapport aux réalités ultramarines et insistent sur une

nécessaire refondation. Il est intéressant de signaler que cet

appel regroupe des responsables politiques qui n’ont pas les mêmes

objectifs en termes d’évolution statutaire ou institutionnelle.

Mais ils mettent principalement l’accent sur les déficiences de

l’État et sur des rapports avec ce dernier qui ne sont plus

acceptables sous leur forme actuelle.

Dans le cas de la Martinique, nos élus ont

fait le constat selon lequel…