Les acteurs politiques et ceux de la société civile multiplient des rencontres qui tardent à donner des résultats concluants. Ils sont divisés en deux camps : les partisans d’un exécutif monocéphale et ceux d’un exécutif bicéphale. Dans ce contexte de tergiversations, l’ancien président provisoire Jocelerme Privert estime qu’ « il faut être démocrate pour accepter de discuter et s’entendre avec les autres ». Dans une interview exclusive accordée mardi au Nouvelliste…