Il n’y a aucune volonte politique pour resoudre le probleme de l’insecurite, denonce un ancien ministre de la Justice

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’ancien ministre de la Justice et de la Securite publique Me Lucmane Delille a ete l’invite de la matinale de Magik9 ce mardi. L’ancien haut fonctionnaire a analyse le climat d’insecurite qui regne dans le pays et a evoque son experience lors de son bref passage audit ministere. De l’avis de Me Dellile, l’insecurite fait rage et endeuille les familles haitiennes parce qu’il n’y a pas de volonte politique pour apporter des solutions. <>, a-t-il propose.

L’ancien ministre de la Justice estime que le PM Henry ne montre pas qu’il veut apporter des solutions alors que la situation securitaire se degrade. Il a egalement evoque des soupcons qui pesent sur certains membres du gouvernement, ce qui, selon lui, cree une crise de confiance dans les rangs de la police. <>, a fait savoir Me Delille.

En 2020, alors qu’il etait ministre de la Justice, Me Lucmane Delille avait pris des dispositions pour couper les voies d’acces aux quartiers de Village-de-Dieu et Grand-Ravine, lieux de sequestration de la majorite des personnes enlevees a cette epoque. Il a explique a Magik9 les raisons de cette strategie qui a fait ses preuves. <>, a-t-il rappele.

Selon l’ancien ministre, egalement ancien commissaire du gouvernement, cette strategie avait donne de bons resultats. Le nombre de cas d’enlevements avait chute considerablement. Toutefois, Me Lucmane Delille croit que sa methode n’etait pas appreciee par le Premier ministre Joseph Jouthe. <>, a revele Me Delille.

L’ancien ministre deplore le fait que l’Etat ait choisi de negocier avec les gangs au lieu de les affronter. <>, a-t-il soutenu.