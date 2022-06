Il n’y a pas d’?ge pour bien faire

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Celui qui ass?ne cette proclamation aura 101 ans le 10 septembre prochain. Maurice L?once est le doyen des auteurs en signature ? Livres en folie cette ann?e avec ses “Po?mes de la Grand’Anse”.

Quand il se d?place pour prendre la parole mardi soir au traditionnel cocktail pour les ?crivains, rares sont ceux dans la salle qui devinent son ?ge.

Mince, droit, avec beaucoup de cheveux sur la t?te et pas plus de plis au visage qu’un sexag?naire normal, Maurice L?once a lu sans lunettes et d’une voix ferme son allocution de circonstance.

Il a commis un sans faute de jeune homme. Les 20 ans lui vont tr?s bien.

Ce J?r?mien c?l?bre ?tait connu sur les r?seaux sociaux et par ceux qui ont eu la chance de le rencontrer dans sa ville natale pour sa m?moire prodigieuse, ses pas de danse et son amour pour le sport, le football en particulier qu’il pratique encore un peu.

A partir de ce jeudi, les lecteurs pourront d?couvrir sa plume.

Chaque ann?e, Livres en folie laisse un peu de place pour des ph?nom?nes. Maurice L?once est de cette race.

Ana?se Chavenet ? le chic de les mettre en avant, de leur donner un plus m?rit?, de projeter la lumi?re sur eux. Chapeau Madame !

En 2022, ce ne sera pas le plus jeune auteur en signature qui sera la curiosit? mais le plus ?g?. Cela arrive la m?me semaine o? l’on c?l?bre l’anniversaire de la plus ?g?e des invit?e d’honneur de toute l’histoire de la foire, Odette Roy Fombrun, 105 ans en ce mois de juin.

Il est recommand? de commencer ? lire le plus t?t. Des auteurs comme Mme Fombrun et Monsieur L?once nous prouvent qu’il n’y a pas d’?ge pour arr?ter d’?crire.

Frantz Duval