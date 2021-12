Il n’y a plus d’excuse pour Ariel Henry

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Premier ministre Ariel Henry consolide son pouvoir avec la mise en application de l’accord de la Primature. Ainsi le chef du gouvernement cherche a trouver la strategie pour remanier le gouvernement mis en place au lendemain de l’assassinat du president Jovenel Moise en juillet 2021. Des figures de la contestation anti-Jovenel et des PHTKistes ont rejoint l’equipe gouvernementale. Un gouvernement que les mauvaises langues qualifient de nouvelle version du PHTK.

De plus, Ariel Henry prend le controle du Palais national en mettant a la porte l’ancien secretaire general de la presidence, Lionel Valbrun, et en le remplacant par Josue Pierre-Louis. Le chef du gouvernement avait auparavant place un nouveau directeur a.i a la tete de la police nationale, en la personne de Frantz Elbe, en remplacement de Leon Charles, qui paraissait impuissant face a l’insecurite, notamment le kidnapping qui etend de plus en plus ses tentacules. Il faut aussi se rappeler que le Premier ministre Ariel Henry avait renvoye le Conseil electoral provisoire cree par le president Jovenel Moise.

A cela, on peut ajouter qu’Ariel Henry jouit toujours du support de la communaute internationale. Il n’est pas inutile de rappeler que le Parlement et la Cour de cassation sont dysfonctionnels. La branche radicale de l’opposition qui mettait des batons dans les roues de Jovenel Moise partage le gateau gouvernemental. Qu’est-ce qui peut constituer un obstacle au Premier ministre Ariel Henry ?

De nouvelles figures rejoignent le gouvernement a un moment ou le pays vit des jours sombres. Pres d’une semaine apres le remaniement ministeriel, on ne sent pas encore la difference entre l’ancienne et la nouvelle equipe, comme on ne sent pas encore la difference entre l’ancien directeur general a.i de la PNH et son successeur. Les kidnappeurs continuent d’operer sans inquietude. Les prix des produits de premiere necessite continuent de grimper. Le desespoir se lit sur le visage des Haitiens. La peur s’installe partout. Pourtant, aucun signe ne montre que les autorites sont conscientes qu’il y a peril en la demeure.

Si de nouvelles tetes ont rejoint le gouvernement il y a moins d’une semaine, Ariel Henry reste quant a lui, en poste depuis tantot cinq mois. Jusqu’ici, lui seul sait quelle direction donner au pays. Si hier le chef du gouvernement etait gene par des jovenelistes, aujourd’hui il a la voie libre pour montrer qu’il est capable d’ameliorer les conditions de vie de la population.

Si les premiers mois d’Ariel Henry au pouvoir etaient consacres a la recherche d’un consensus pour diriger le pays, le consensus – meme partiel – est trouve. Il est temps qu’il commence a diriger.

Au pouvoir depuis plus de trois mois, le Premier ministre Ariel Henry a deja epuise son temps de grace. Les anciens opposants devenus allies du PHTK qui integrent le gouvernement ne doivent non plus l’oublier. Le pays attend qu’ils fassent mieux que Jovenel Moise. Dans le bon sens. Les opposants d’hier ont la possibilite de faire defier ce dicton disant que l’homme a bord du pouvoir n’est pas l’homme au pouvoir.