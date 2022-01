Il n’y pas d’embargo sur les armes et les munitions contre Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Premier ministre Ariel Henry, lors de la r?union interminist?rielle organis?e par le Canada, vendredi dernier, avait indiqu? que les restrictions impos?es au gouvernement pour l’acquisition d’?quipements l?taux, d’armes et de munitions, handicapent la PNH dans sa lutte face ? des gangs lourdement arm?s qui ne souffrent nullement d’un quelconque embargo.

Plusieurs sources interrog?es ont fait la part des choses. Il n’y a pas d’embargo de l’ONU mais des restrictions des USA et du Canada qui affichent leur volont? d’aider la PNH ? renforcer ses capacit?s op?rationnelles. Dans un pass? r?cent, l’Etat ha?tien avait fait acquisition d’armes de guerre. <>, a confi? au Nouvelliste B?atrice Nibogora, porte-parole du Binuh, mardi 25 janvier 2022.

Pour les USA, il y a des restrictions remontant au coup d’Etat du 30 septembre 1991-15 octobre 1994 contre Jean Bertrand Aristide. <>, a dit Kenneth H. Merten ? un pool de journalistes, en sa r?sidence ? Bourdon, lundi 24 janvier 2022. <>, a poursuivi le diplomate am?ricain, soulignant que pour le faire, cela demandera des paperasseries administratives interminables. <>, a expliqu? Kenneth H. Merten au moment d’?voquer une alternative possible. <>, a conseill? Kenneth H. Merten.

Si les Canadiens ne sont pas chauds ? l’id?e de fournir des armes et des munitions ? la PNH, il n’y a cependant pas un non ferme et d?cid? d’avance. <>, a confi? l’ambassadeur du Canada, S?bastien Carri?re, en visite au Nouvelliste ce mardi.

<>, a indiqu? le diplomate canadien qui ?voque un autre besoin, des blind?s pour assurer le transport des troupes en zones hostiles. <>, a expliqu? S?bastien Carri?re avant d’?voquer une pr?occupation commune au niveau de la communaut? internationale.

<>, a indiqu? M. Carri?re. <>, a dit le diplomate, qui dit rejoindre le Premier ministre sur l’id?e qu’il faut le r?tablissement de la s?curit? bien avant d’organiser les ?lections.

<>, a dit le Premier ministre Henry.

<>, a soutenu Ariel Henry, chef du CSPN qui s’est fendu d’une mise en garde. <>, a soutenu le Premier ministre Ariel Henry, soulignant que l’ins?curit? est la principale pr?occupation des Ha?tiens.

<>, a-t-il dit.

<>. <>, a soutenu Ariel Henry, estimant que: <>.

Le pays a r?cemment achet? des fusils d’un pays tiers. Ce n’?tait pas des Etats-Unis, a confi? au journal un ancien ministre au courant de la conduite de ce dossier. <>, a confi? cet ancien ministre qui soutient que les Am?ricains sont assez tatillons sur les commandes d’?quipements l?taux et de surveillance par Ha?ti. Sous Jovenel Mo?se, il y avait une commande d’?quipements de surveillance pour un million de dollars. Ils n’ont pas pu ?tre livr?s, a r?v?l? cet ancien ministre. Il y a des restrictions au travers desquelles il faudra naviguer pour aider la police ? avoir les armes, les munitions et les ?quipements pour faire face aux gangs. <>, a indiqu? un ministre du cabinet Henry sous couvert de l’anonymat. Mais l’une des choses les plus importantes, a soulign? une source, c’est la confiance en la PNH. La garantie que ces ?quipements ne se retrouveront pas aux mains des gangs, a-t-elle indiqu?.