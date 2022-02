Il y a Haiti, les Haitiens et il y a les politiciens haitiens

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La semaine ne commence pas bien.

Les negociations inter-haitiennes ont avorte, lundi.

Apres s’etre entretenus et entendus vendredi sur le principe de negocier, les tenants des Accords de Montana et de la Primature ne se sont pas rencontres pour leur deuxieme rendez-vous.

Les deux parties ont annule leur rendez-vous, sans se parler. Pour d’obscures raisons de retard, de bienseance ou de protocole.

Esperons qu’il ne s’agisse que de partie remise et pas de timouneries, nos fameux enfantillages sempiternels.

L’annonce des negociations en Haiti entre des politiciens haitiens qui n’ont nulle envie de negocier est l’un des miracles de ce deuxieme mois de l’annee et le premier de 2022. Esperons que St Valentin va mettre du baume au chocolat dans le coeur des acteurs pour les porter a revenir a de meilleurs sentiments et a un peu d’amour pour la patrie.

Qu’ils se parlent, qu’ils negocient, s’entendent ou se fachent, mais qu’ils se parlent, c’est tout ce que l’on souhaite pour sortir de cette guerre froide qui ronge l’espoir et annihile tout demarrage reel, sept mois l’assassinat du president Jovenel Moise.

Les Haitiens et Haitiennes qui observent de loin la valse-hesitation de nos politiciens doivent encore se demander : qu’est-ce qui motive les uns et les autres de la classe politique a faire autant <>. Comme si ils veulent negocier, comme si ils ne veulent pas le pouvoir, comme si ils veulent tout le pouvoir, comme si ils veulent des elections, comme si ils veulent le support de la communaute internationale et comme si ils ne veulent pas d’un appui des Blancs, comme si ils veulent renforcer la police et comme si ils soutiennent les gangs tout en les denoncant.

La liste des <> de la classe politique haitienne est impressionnante. Dans les deux camps, on souhaite une chose et son contraire.

Et pendant ce temps, le temps passe et les vies avec.

Haiti a deux rendez-vous importants cette semaine : les negociations avec le FMI et la conference des bailleurs sur la reconstruction du Grand Sud apres le seisme du 14 aout dernier. Conference qui se tient six mois apres les devastations.

Ce 14 fevrier, ni ceux qui tiennent le pouvoir ni ceux qui en revent n’ont evoque les deux rendez-vous. Ceux-la souhaitent que les rendez-vous se passeront a leur avantage et renforceront leur pouvoir, les autres envisagent un echec des deux rendez-vous pour aboutir a un affaiblissement de leur adversaire.

Le pays a mille problemes qui attendent des solutions et si peu de porteurs de dossiers pour les amener a bon port. C’est navrant.

Au milieu de cette bataille d’ego et de petits bras qui fantasment en pensant au mango national, la population, les Haitiens et les Haitiennes, Haiti comme pays, tout deperit.

Ce 14 fevrier, il y a Haiti qui ne peut pas plaider sa cause, les Haitiens et Haitiennes qui desesperent et il y a les politiciens haitiens qui se la jouent <>, maitres dans l’art de faire passer le temps pour rien.

Nos politiciens ont la grace supreme de pouvoir vivre et exercer dans un pays et dans un milieu avec lesquels ils sont en totale deconnection et qui n’attendent rien de bon d’eux.

Ce 14 fevrier, on dirait que les Haitiennes et Haitiens ont epuise leur quota d’esperance dans nos politiciens et que cela arrange bien l’affaire de nos Chefs.

Les Haitiens et Haitiennes spectateurs passifs reviendront-ils acteurs de la tragedie nationale qui se deroule sous nos yeux sur fond d’inflation, d’insecurite et de desespoir…?