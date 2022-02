Imiter l’autre qui se prenait pour un autre ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Face aux situations extremes, c’est dans l’ici et maintenant qu’il faut poser la question des choix et de la verite individuelle. Dans ces moments, nous sommes ce que nous faisons. L’histoire ne nous laisse pas le loisir de parler a cote ni de danser la valse hesitation. De quoi sommes-nous solidaires ? A quoi se ramene notre contribution, notre participation dans la realite de la vie et, helas, de la mort ?

Le discours du Premier ministre Ariel Henry a quelque chose de terrifiant et un air de deja dit. C’est un <> qui ne peut finir que dans la folie repressive. C’est le fameux <> de Jovenel Moise. La realite etait pour Jovenel Moise qu’il etait un president conteste, juge illegitime par la majorite des citoyens. C’etait aussi que pour <> il avait mis les ressources de l’Etat au service de sa volonte de se maintenir. Ce qui l’avait conduit a tolerer, voire a encourager le crime et la corruption, et a se retrouver seul au bout de ses demeles avec ses allies.

Ariel Henry semble resolu a suivre le meme chemin. L’appui de la <> resonne dans sa tete comme une force suffisante pour rejeter l’appel au compromis d’un large front d’institutions politiques et de la societe civile. Il va tenter de continuer vers des elections, une constitution neoliberale et presidentialiste… A chacun de ses actes, il devra faire face au rejet, au refus. Il n’a pas, n’aura pas les moyens de convaincre. Que lui restera-t-il sinon coopter et tenter de reprimer ? Ce seront encore du sang verse et du temps perdu.

Il beneficie pourtant d’une chance dont Jovenel Moise n’avait pas toujours beneficie. On lui demande de faire partie du compromis. Sa reponse au Montana, au Pen, a cette majorite de citoyens qui, sans etre directement engagee dans la politique, appelle a la seule voie possible, le compromis, c’est <>. C’est de la folie.

Personne parmi ceux qui le suivent et l’encouragent ne pourra par la suite se desolidariser. Point besoin d’etre un genie pour savoir ce qui va arriver : acheter, reprimer. Reussir son coup avec celui-ci ou celle-la : l’argent, l’apparat, l’illusion technocratique… Mais on ne corrompt pas tout un peuple. Plus on entre dans la logique repressive, plus il devient difficile d’en sortir. Vouloir diriger des gens qui ne vous ont pas choisi et qu’on ne peut pas convaincre finit forcement dans une derive autoritaire.

Monsieur le Premier ministre de facto, l’histoire choisit ses heros, et vous n’en n’etes pas un. Pour l’instant, il n’y en a pas. Aucune figure n’a emerge dans laquelle ce peuple peut se reconnaitre. Mais les monstres se choisissent. Ceux qu’elle n’oubliera pas. Parce qu’ils ont choisi, a des moments ou les choses pouvaient avancer en bien, de suivre la voie du pire, du jusqu’au-boutisme que rien ne fonde a part leurs interets personnels immediats ou une obsession maladive.

Ne choisissez pas cette voie. La sagesse reclame que les choses soient mises a plat pour arriver a un veritable pouvoir de transition. Ce n’est pas vous detester que de vous le dire. D’aucuns parlent deja de vous en disant : quand Ariel se prend pour Jovenel… En politique, vous aviez la reputation d’etre un <>. Ne vous faites pas celle d’un criminel.