Inauguration d’une succursale de la Unibank ? Fermathe 62

Une 53e succursale pour la Unibank. Une premi?re ? Fermathe (Kenscoff). L’institution bancaire avec un actif de 194 milliards de gourdes ?quivalent ? 1,8 milliard de dollars, se rapproche un peu plus de ses clients.

La Unibank ?lit domicile ? Fermathe 62, dans le complexe de la Mission Conservatrice Baptiste. La nouvelle succursale flambant neuve comporte 4 caisses, 2 plateformes d?di?es aux services ? la client?le et ? la vente, une ATM et les espaces r?serv?s ? la directrice de la succursale et au personnel.

La d?cision du conseil d’administration d’ouvrir une succursale ? Fermathe s’inscrit dans le cadre du plan strat?gique de la banque d’?tendre son r?seau en r?pondant ainsi aux besoins d’inclusion financi?re, a tenu ? souligner le directeur g?n?ral de la Unibank, Lyonel Dartiguenave.

Cette succursale, a avanc? M. Dartiguenave, permettra aux r?sidents, entreprises, ONG et aux futurs clients d’effectuer des transactions bancaires non loin de leur r?sidence ou de leur ?tablissement.

D’une capacit? de traitement d’environ 17 000 transactions mensuellement, la pr?sence de ladite succursale contribuera ? promouvoir les activit?s ?conomiques gr?ce aux pr?ts ? la consommation aux particuliers et aux cr?dits commerciaux de nombreuses micro-entreprises et de petites et moyennes entreprises (PME) fonctionnant dans la zone, a ajout? plus loin le directeur g?n?ral de la Unibank.

Ainsi, a mentionn? le directeur g?n?ral Dartiguenave, le micro-cr?dit national, fili?re de la Unibank, renforce sa pr?sence en synergie avec cette succursale.

Aux yeux du directeur g?n?ral de la Unibank, l’expansion du r?seau est aussi un t?moignage de l’engagement envers la soci?t? ? un moment o? il y a une nette tendance d’arr?t d’investissement et m?me de d?sinvestissement en raison de la d?t?rioration de la situation sociopolitique et s?curitaire du pays.

<>, a-t-il l?ch?, avant de souligner que l’institution investit sur le long terme.

Dans son intervention, le pr?sident du conseil d’administration de la Unibank, Franck Helmke, a mis de l’avant le leadership imprim? par l’institution dans le paysage du syst?me bancaire ha?tien. <>, a fait savoir M. Helmke.

Le pr?sident du conseil d’administration de la Unibank explique que l’institution bancaire poursuit, sans rel?che, son programme de consolidation de son r?seau national de succursales aux c?t?s d’un million deux cent soixante-treize clients. Un total d’1 million de transactions mensuelles ont ?t? op?r?es dans le r?seau, a fait remarquer M. Helmke, soulignant que la Unibank poursuit le d?veloppement de son programme d’inclusion financi?re.

Pour la directrice de la succursale de Fermathe 62, Marie Frantz Josaphat, l’ouverture de la succursale exprime la volont? de l’institution d’?tre la banque pr?f?r?e d’Ha?ti. Cette inauguration a-t-elle confi?, dit-elle, la d?termination de l’institution d’?tre une banque de proximit?. Tout en remerciant le conseil d’administration d’avoir fait choix d’elle pour mener la destin?e de la succursale, Mme Josaphat dit s’engager ? renforcer l’image de la banque dans cette localit? et atteindre les objectifs financiers.

En marge de la c?r?monie inaugurale, le pr?sident du conseil d’administration de la Unibank, Franck Helmke en a profit? pour rendre un hommage ? la Mission Conservatrice Baptiste pour son engagement dans la communaut?. Un ch?que de l’ordre de 20 000 dollars am?ricains a ?t? remis en signe de soutien ? l’h?pital de la Mission baptiste qui dessert 200 000 personnes dans les environs.