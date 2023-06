​

Incas Productions fait choix de la chanteuse Tifane pour sensibiliser les enfants et les jeunes aux catastrophes naturelles

La chanteuse Stéphanie Séjour, dite Tifane, a été choisie par la société Incas Productions pour marrainer son Programme d’éducation, de prévention et de sensibilisation aux catastrophes naturelles pour les enfants et les jeunes de 6 à 18 ans.

“Ce choix était une évidence pour nous. En effet, cela fait des années que Tifane s’est engagée auprès des enfants et des jeunes en Haïti; ces derniers l’adulent mais leurs parents aussi la respectent ”, a déclaré Nancy Roc, PDG d”Incas Productions dans une interview exclusive à Juno7. “Je suis persuadée qu’elle sera une formidable motivatrice dans la mission que nous nous sommes fixée auprès des enfants et des jeunes”, a renchéri Mme Roc.

Rappelons que le 30 mai 2023, à la veille de la saison cyclonique, Incas Productions a été la première société haïtienne a lancé une campagne de sensibilisation et de prévention des catastrophes naturelles auprès des enfants et des jeunes de 6 à 18 ans avec des vidéos utilisant des contenus d’Intelligence Artificielle générative; une première en Haïti. .

“Je suis très touchée d’avoir été choisie comme marraine d’un tel programme”, déclare l’artiste Tifane qui se dit être “ soulagée de savoir qu’il y a enfin une prise d’action qui cible les enfants et les jeunes d’Haïti en matière de prévention face aux catastrophes naturelles”. “Je rappelle aussi que c’est une erreur de ne pas les informer parce qu’à part les personnes âgées, les enfants sont les plus vulnérables”, insiste Tifane

Dès ce vendredi 30 juin, la marraine du programme d’Incas Productions va se mettre au travail. En effet, elle fera partie des quatre panélistes de la rencontre-débat, qui aura lieu, de 2h à 3h30 PM, à la Bibliothèque Michèle Tardieu avec plus d’une centaine de jeunes. Incas Productions, en partenariat avec cette bibliothèque, a initié cette première rencontre intitulée ” Les enfants et les jeunes au cœur des catastrophes naturelles et des changements climatiques “.

“Il nous a paru urgent d’organiser cette rencontre-débat avec les jeunes, car, selon la Banque Mondiale, Haïti reste l’un des pays du monde les plus vulnérables aux aléas naturels, principalement les ouragans, les inondations et les tremblements de terre. Plus de 96% de la population est exposée à ces types de chocs.“, a déclaré Nancy Roc.

”Les enfants en paient le prix fort : selon l’UNICEF 66,5 millions d’entre eux sont affectés chaque année par les fléaux météorologiques, et ce chiffre pourrait atteindre 175 millions durant la prochaine décennie. Il y a urgence à agir pour leur avenir, celui de notre pays mais aussi celui de la Terre”, a souligné la PDG d”Incas Productions.

De son côté, la chanteuse Tifane déclare avoir l’intentionde promouvoir ces videos aux maximum: “D’habitude, les enfants sont les derniers à être informés, ils ont peur et paient gravement les conséquences de leur ignorance. A chaque rencontre virtuelle que nous aurons, je vais les responsabiliser, ainsi que les jeunes. C’est à dire leur demander qu’ils jouent le rôle d’agent de prévention chez eux et/ou dans leur quartiers. Je veux qu’il comprennent les catastrophes naturelles, la notion des changements climatiques et comment ils peuvent contribuer à améliorer leur environnement”, souligne la marraine du programme d’Incas Productions, qui est aussi la mère de deux garçons.

Pour cette rencontre-débat, la vidéo de prévention aux cyclone produite par Incas Productions, sera projetée.

https://www.youtube.com/watch?v=AWJE3jmgbMk

Par ailleurs, Monsieur Judex Edouarzin, Spécialiste en Gouvernance environnementale au Programme des Nations Unies pour l’Environnement, interviendra autour du thème, “Les jeunes face au changement climatique”; le Professeur Ansadou Cherenfant, juriste en droits humains, interviendra depuis la France autour du thème , “Le droit à l’environnement est un droit fondamental des droits humains à garantir et à protéger. “Nancy Roc sera la modératrice mais interviendra aussi en tant que spécialiste en Études Relatives à l’Environnement, autour du thème “L’impact des catastrophes naturelles sur les jeunes”.

Tifane, lancera aussi un appel aux enfants et aux jeunes: “On est jamais trop petit pour comprendre et apprécier la valeur de la vie, des animaux et de la nature. Ce programme est fait avec beaucoup d’amour. Je compte sur eux pour partager les videos à travers les réseaux sociaux. Il peuvent compter sur mon support inconditionnel”, conclut-elle.

