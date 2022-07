Incendi?s ou pris d’assaut par les bandits, les parquets de l’aire m?tropolitaine inop?rants

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, a d?clar?, mercredi matin, sur Magik9 Me Ain? Martin, pr?sident de l’Association des greffiers d’Ha?ti. Il a soulign? que le jour de l’attaque des bandits, les juges, les greffiers, les avocats et tous ceux qui se trouvaient sur les lieux avaient tout laiss?. <>, a-t-il d?nonc?.

Depuis l’attaque des bandits le 10 juin dernier contre le parquet de Port-au-Prince et le palais de justice situ?s au Bicentenaire, les autorit?s sont incapables de reprendre le contr?le du symbole de la justice du pays. Plus d’un mois et demi apr?s, les bandits continuent de faire la loi au tribunal de premi?re instance de Port-au-Prince. A la Croix-des-bouquets, une autre juridiction limitrophe de la capitale, des bandits arm?s ont compl?tement incendi? le parquet de la zone, a d?nonc? le pr?sident de l’Association des greffiers d’Ha?ti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.