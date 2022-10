Incroyable !!! Carimi est de retour le 15 octobre ? Paris

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Annonc? depuis plus de deux ans et renvoy? ? chaque fois ? cause de la pand?mie de Covid-19, le show aura bel et bien lieu cette ann?e enfin ? l’Accor Arena le 15 octobre 2022. Les trois comp?res se sont m?me illustr?s dans un mini-clip de 15 secondes pour confirmer la nouvelle. La trilogie CaRiMi va rena?tre le temps d’une soir?e. Pour les <>, pour la <>, cette annonce est une bouff?e d’air frais.

C’est Fritz Hyacinthe lui-m?me, aka Fito Farinen, l’?ternel manager papa poule, le seul et unique depuis tant?t 20 ans, qui s’exprime encore au nom du groupe. Si apr?s la scission, il a rejoint Richard Cav? pour former le groupe musical Ka?, afin de bien g?rer ce retour et de ne pas m?langer les r?les, c’est en tant que porte-parole et partenaire de la soir?e qu’il nous accorde l’entrevue. <>, confie Fito d’un ton tranquille.

Et pourquoi Paris, vous demandez-vous ? <>, r?pond-il, le sourire dans la voix. <>, assure Fito.

Avant de se mettre d’accord sur cette date, les organisateurs avaient propos? le 21 mai 2022. Cependant, les musiciens jugeaient que le d?lai ?tait trop bref puisqu’ils n’avaient ? ce moment que six semaines pour se pr?parer. <>, poursuit M. Hyacinthe. Et ? en croire ses dires, tout se d?roule comme sur des roulettes au niveau des pr?paratifs. <>, soutient-il encore.

Sur ce point de vue, les trois mousquetaires aussi tombent d’accord. <>, assure Carlo Vieux. Ce dernier, quasiment absent de la sc?ne musicale ha?tienne depuis la dislocation du groupe, n’a jamais ?t? un grand bavard. Pourtant c’est d’un ton enjou? qu’il nous parle concernant la r?union. <>, assure le keyboardiste.

Oh et pour ceux qui en doutait, le format Carimi ne va pas changer. M?me si depuis le temps Richard s’est mu? en un v?ritable frontman, tout le monde retrouvera sa place au sein du groupe. Carlo et Richard reprendront donc leur keyboard et Mickael sera le chanteur principal. <>, promet l’ex-manager du trio. Le grand retour de Carimi ? Paris le 15 octobre prochain permettra de marquer le 20e anniversaire du groupe qui aurait d? ?tre c?l?br? en 2021, si le groupe avait tenu.

De son c?t?, MG parle <>. Apr?s que plus d’un l’a rendu responsable de la s?paration, le chanteur vedette ?tait revenu sur la sc?ne musicale avec un nouveau groupe que le grand public avait tout de suite accept? sans rancune. <>, confie Mickael Guirand. <>, affirme le chanteur.

Avec une capacit? de 20 300 places, faire salle comble ? l’Accor Arena ne sera pas chose facile. <>, explique Fito dans un sourire contrit.

Pour Richard Cav? aussi, ce sera une nuit remplie d’?motions. <>, affirme celui qui a r?ussi le pari de se transformer en un frontman total kapital.

Peut-on esp?rer que cette r?union donnera lieu ? une tourn?e ? <>, r?pond Fito, cat?gorique. <>, assure Fritz Hyacinthe.