Incursion armée durant l’adoration à l’église Rendez-vous Christ à Delmas 75

En pleine adoration, des individus armés, trois en costume et douze autres vêtus d’anciens uniformes de SWAT, ont fait irruption dans l’église Rendez-vous Christ à Delmas 75.

Ce dimanche matin, lors d’un service d’adoration à l’église Rendez-vous Christ située au #108 Delmas 75, rue des tourterelles, trois hommes en costume, munis de bibles, ont fait leur entrée, accompagnés de douze individus portant d’anciens uniformes de SWAT. Cette intrusion a été confirmée par le pasteur Julio Volcy lors d’une interview accordée à Juno7. L’incident s’est déroulé alors que l’assemblée était en plein recueillement.

Le pasteur Julio Volcy a ainsi décrit la situation : “Dans un premier temps, trois hommes habillés en costume munis de bibles sont venus à l’église et ont pris place derrière moi. L’équipe de sécurité de l’église a rapidement remarqué qu’ils étaient tous armés, et pour ma sécurité, elle m’a fait déplacer. Deux minutes après mon déplacement, douze hommes vêtus d’anciens uniformes de SWAT ont fait irruption dans l’église et ont commencé à me chercher. Ils ont volé des téléphones, des ordinateurs, des radios de communication, entre autres. Ils ne m’ont pas trouvé, mais ont enlevé un fidèle.”

Le pasteur Julio Volcy a également signalé qu’un des hommes armés en costume avait été tué par une patrouille de police, qui est intervenue pour sécuriser la zone en réponse à l’appel à l’aide des responsables de l’église.

La diffusion en direct du service a été interrompue à la suite de l’incident. Dans une vidéo diffusée en direct, on peut remarquer l’inquiétude de certains fidèles et d’un groupe de chanteurs qui adoraient avec le public. L’église Rendez-vous Christ a publié ce qui suit sur sa page Facebook : “Veuillez noter que la diffusion en direct est interrompue. Nous sommes dans l’impossibilité de diffuser en direct pour le moment. Il n’y aura pas de deuxième service.”

Il est à noter que l’église Rendez-vous Christ a récemment célébré son septième anniversaire de service dans la communauté haïtienne, le dimanche 19 mars dernier. Cette église dispose d’un système de sécurité bien établi qui a permis de détecter que les intrus étaient armés.

Le pasteur senior Julio Volcy a profité de l’occasion pour rappeler l’engagement de l’église Rendez-vous Christ dans la communauté. Il a déclaré que 80 % des fonds de l’église sont utilisés pour aider la communauté, tandis que le reste est consacré à l’aide aux autres églises.

Au cours des 18 derniers mois, plus de 500 jeunes issus de quartiers tels que Gran Ravin et Cité Soleil ont été transformés par l’église Rendez-vous Christ. Ces jeunes étaient confrontés à des problèmes de délinquance, de prostitution et de vol, entre autres, mais l’église les a réhabilités et les a intégrés avec succès dans la communauté.

