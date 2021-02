Au moins 26 personnes sont mortes et plus de 170 restent portées disparues lundi dans le Nord de l’Inde selon un nouveau bilan au lendemain d’une crue subite attribuée à la rupture d’un glacier de l’Himalaya. Les recherches ont repris dès le lever du jour lundi, avec un millier de sauveteurs mobilisés, dont des membres de l’armée et de la police. Selon le directeur général de la police de l’Etat de l’Uttarakhand, Ashok Kumar, 26 corps ont été retrouvés et 171 pers…