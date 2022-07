Index?e dans l’affaire des armes saisies, l’?glise ?piscopale se d?fend

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Monseigneur Og? Beauvoir, <> suite aux rumeurs associant l’?glise ?piscopale d’Ha?ti (EEH) ? l’importation ill?gale d’une cargaison d’armes et de munitions, exhorte l’?tat ha?tien ? travailler de commun accord avec les membres du comit? permanent de l’EEH dans le but de faire jaillir la lumi?re sur ce dossier <>.

