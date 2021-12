INIKK a la 15e edition d’Artisanat en fete

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

INIKK deposera ses valises pour la deuxieme fois a Artisanat en fete, a Tara’s, dans le cadre de la 15e edition de la plus grande foire artisanale du pays, organisee par le quotidien Le Nouvelliste et l’institut de recherche et de promotion de l’art haitien (IRPAH). Le temps d’un week-end, le public aura l’occasion de decouvrir cette jeune organisation dont les artisans se specialisent dans le cuir, le tissu, le macrame et le crochet. Les participants auront aussi la possibilite de se procurer l’ensemble de leurs creations tres variees qui sont, entre autres, des souliers, sandales, ceinturons, portefeuilles, bijoux ; ils font de leur mieux pour satisfaire leurs clients.

Fondee cette annee, INIKK est un regroupement de plus d’une centaine d’artisans de la cordonnerie et de la maroquinerie evoluant dans des quartiers marginalises dans trois regions du pays. On les retrouve dans l’Ouest, le Nord et l’Artibonite. Les artisans se sont regroupes apres une formation qu’ils ont suivie, intitulee <>. Cet atelier avait pour objectif de les aider a developper leur esprit entrepreneurial, ameliorer leur professionnalisme et trouver aussi les appuis techniques necessaires pour pouvoir grandir et mieux vivre de leur metier.

INIKK est un projet de MAK PA NOU Creation, realise cette annee avec le support de l’ambassade des Etats-Unis a Port-au-Prince, en partenariat avec des institutions en Haiti et a l’etranger, tels que brandpill, CEDEL Haiti, Graphic Plus, Chambre de metiers et de l’artisanat d’Haiti, Leve Project, la mairie du Cap-Haitien, entre autres. Cette structure artistique est a sa deuxieme participation a Artisanat en fete; l’annee derniere a ete un grand succes pour eux, cette annee encore ils comptent offrir de nouveaux modeles les 11 et 12 decembre prochains a Tara’s.

Selon le coordonnateur adjoint du programme, Flaurice Bass, l’objectif de ce projet est de repertorier des artisans cordonniers et de la maroquinerie a travers le pays, les encadrer a l’idee de les aider a exporter leurs produits vers le marche international. Durant la semaine derniere leurs oroduots ont eu un grand succes a Ayiti Art qui a eu lieu a Little Haiti Cultural Center, a Miami. Pour l’annee qui vient, MAK PA NOU Creation souhaite toucher le grand Sud, victime du seisme du 14 aout dernier. INIKK travaille sur plusieurs autres initiatives, a-t-il poursuivi.

Dans un contexte ou des jeunes se sont laisse tenter par de mauvaises pratiques contraires aux normes sociales, ce groupe de jeunes fait tout ce qui est en son pouvoir pour vivre de leur metier. Parmi les ateliers qui exposeront leurs produits avec INIKK, on peut citer, entre autres, Mayi production, Trio d’Art collection, Mirana creations, boss Da collection, FEF et Clerge collection. Se disant deja pret pour la grand-messe de l’artisanat de ce weekend a Tara’s, INIKK convie le public a venir nombreux sur le site de l’evenement.