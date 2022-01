Ins?curit? alimentaire, agriculture, ?levage de b?tail… l’USAID alloue plus de 150 millions de dollars en Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, a indiqu? le gouvernement am?ricain dans un e-mail du porte-parole de l’ambassade, Christopher Johnson, vendredi 28 janvier 2022. Cette pr?vision d’allocation est en hausse, comparativement ? l’ann?e derni?re, quand, via l’USAID, le gouvernement am?ricain a fourni plus de 27 millions de dollars en programmes de s?curit? alimentaire d’urgence, touchant plus de 300 000 personnes en Ha?ti >>, a indiqu? Christopher Johnson.

R?silience alimentaire : 50 millions en cinq ans

Il y a <>, selon le fonctionnaire am?ricain. <>.

Augmentation de la productivit? du b?tail

En plus de ce qui pr?c?de, avant la fin de 2022, l’USAID lancera un autre projet de 20 millions de dollars ax? sur l’augmentation de la productivit? du b?tail. L’USAID reconna?t l’importance du b?tail pour les familles rurales, ?tant donn? son r?le dans l’?pargne et la nutrition, en particulier chez les personnes souffrant d’ins?curit? alimentaire. <>, selon les informations communiqu?es par ce fonctionnaire.

30 millions dans l’am?lioration des march?s agricoles

Un projet agricole de 30 millions de dollars sur cinq ans (2021-2026) am?liorera les march?s agricoles. Le projet Haiti Resilience and Agriculture Sector Advancement (HRASA) vise ? b?n?ficier ? plus de 25 000 agriculteurs ha?tiens ruraux, en particulier les groupes marginalis?s, tels que les femmes et les jeunes ; ? promouvoir l’investissement priv? dans le secteur agricole ; ? ?largir les possibilit?s de subsistance et les actifs des m?nages, et ? renforcer les institutions communautaires pour mieux g?rer les ressources essentielles.

Appui ? la vulgarisation et la recherche agricole

Le gouvernement am?ricain, par l’interm?diaire de l’USAID, continue de soutenir la vulgarisation et la recherche agricoles afin de renforcer les bases de la production agricole. Pour ce faire, l’USAID a r?cemment lanc? un projet quinquennal de 12 millions de dollars pour aider cinq universit?s agricoles ? mieux mener leurs recherches, ? se connecter aux agriculteurs des environs et ? fournir des services essentiels, en plus de moderniser les programmes d’?tudes et de renforcer le prochain cadre de dirigeants agricoles du pays, selon les informations partag?es par Christophe Johnson, porte-parole de l’ambassade des Etats-Unis ? Port-au-Prince.

Les ?tats-Unis s’attaquent ? l’ins?curit? alimentaire aigu? et chronique en Ha?ti. Pour la r?ponse ? l’ins?curit? alimentaire aigu?, le Bureau de l’assistance humanitaire (OHA) de l’USAID s’associe au Programme alimentaire mondial (PAM), aux Services de secours catholique (CRS), ? Action contre la faim, ? World Vision (WV) et ? Concern Worldwide (CW) pour fournir une assistance alimentaire d’urgence, y compris des produits d’assistance alimentaire en nature tels que riz, haricots et huile, des transferts d’argent et des bons d’achat dans tout le pays, a indiqu? le porte-parole de l’ambassade des Etats-Unis.

<>, a poursuivi Christopher Johnson.

<>.