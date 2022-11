Ins?curit? : les habitants de Cabaret appellent ? l’aide

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le climat de terreur install? ? Cabaret par les gangs arm?s gagne de plus en plus du terrain. ? l’?mission Panel Magik ce mercredi, un r?sident, requ?rant l’anonymat, a fait savoir qu’ils ont conquis la localit? de Source-Matelas le week-end ?coul?. <>, a d?plor? le r?sident.

