Ins?curit?: une adolescente et deux journalistes tu?s ? Cit? Soleil

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Jo?l Jan?us, l’agent ex?cutif int?rimaire de la commune Cit? Soleil, ajoute que les gangs rivaux continuent de s’affronter au niveau de Cit? Soleil. sur Magik9 ce 12 septembre, il a confirm? la mort de Christelle Delva, l’adolescente de 17 ans, et deux journalistes travaillant pour des m?dias en ligne. Selon le maire, des gens meurent chaque jour dans la commune. <>, a-t-il rappel?, r?it?rant son appel au calme. M. Joan?us, qui n’?tait pas en mesure de donner plus de d?tails, promet qu’un bilan sera communiqu? sur ce week-end de violence.

