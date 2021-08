Au moins 4 personnes ont été tuées par balles ce samedi au cours de 2 fusillades. A Delmas 69, des bandits armés ont assassiné Me Roberson Louis, avocat militant au barreau de Port-au-Prince. L’information a été confirmée au nouvelliste par Me Robinson Pierre Louis, secrétaire général du Barreau de Port-au-Prince. « Il a été attaqué au niveau de Delmas par plusieurs bandits circulant à moto alors qu’il revenait de la banque. Me Mario Delcy nous a confirmé cette nouvelle …