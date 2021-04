Les actes d’enlèvements n’ont pas diminué dans la région métropolitaine. Ce, nonobstant la décision de la police et de l’armée consistant à barricader les voies menant à Village-de-Dieu et à Grand-Ravine. En moins de 24 heures, le Nouvelliste a appris qu’au moins sept personnes ont été enlevées par les gangs armés. Mardi soir, deux employés de la Cour des comptes et deux autres personnes ont été enlevées et séquestrées par des bandits. L’information a été confirmée …