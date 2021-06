Des policiers ont été tués lors d’attaques de groupes armés contre les commissariats de Drouillard et de Portail Saint-Joseph, entre autres. Pas moins de cinq commissariats ont été attaqués par des gangs armés ces derniers jours, a fait savoir le directeur général de la Police nationale d’Haïti. En conférence de presse jeudi, Léon Charles s’est dit révolté face à cette situation et a appelé la population à se révolter contre l’insécurité et les groupes armés…

Les af…