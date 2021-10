Insecurite: le secteur des transports appelle a un arret de travail lundi

The content originally appeared on: >Le Nouvelliste

Pour protester contre le climat d’insecurite qui regne dans le pays, les transporteurs entendent observer un arret de travail lundi 18 octobre. Le president de l’Association des proprietaires et chauffeurs d’Haiti (APCH), Mehu Changeux, a declare sur Magik9 que ce mouvement vise a contraindre les autorites a assumer leurs responsabilites. <>, a fait savoir Mehu Changeux.

Le syndicaliste indique que le secteur du transport est l’une des plus grandes victimes de l’insecurite. <>, a-t-il revele.

Mehu Changeux croit que le phenomene de l’insecurite ne concerne pas que les transporteurs. <>, a-t-il declare, invitant les autorites a demissionner en bloc s’ils sont incapables d’assurer la securite des citoyens.

Par ailleurs, le syndicaliste a indique que cet arret de travail serait illimite. <>, a-t-il prevenu, soulignant que tous les 10 departements seront mobilises en ce sens.

Pour sa part, Jacques Anderson Desroches a fait comprendre que cet arret de travail s’inscrit dans la lignee d’une <> du pays dans les prochains jours. <>, a-t-il averti.

L’insecurite grandissante continue d’endeuiller et d’appauvrir les familles haitiennes. De nombreuses parties du territoire echappent au controle des autorites et sont controlees par les gangs armes. Dans la region metropolitaine, les malfrats multiplient les cas d’enlevement contre rancon au grand dam des autorites qui font peu pour limiter l’action des bandes armees. Furieux, des membres de la population erigent des barricades pour denoncer des cas d’enlevement et exiger la liberation de leurs proches. Cette semaine, des barricades de pneus enflammes ont ete erigees a Lalue et a Petion-Ville pour denoncer l’enlevement d’un employe de la direction de l’Immigration et de l’Emigration d’un directeur de l’OAVCT.