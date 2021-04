Une semaine après avoir exigé un arrêt de travail de ses écoles, universités et institutions, l’Église catholique récidive. Cette fois, la Conférence épiscopale appelle à un arrêt de travail de trois jours. Toujours dans l’objectif de protester contre l’enlèvement à Croix-des-Bouquets de 10 personnes, dont 7 religieux, et de dénoncer l’insécurité. Dans une note de presse publiée le 20 avril, la Conférence épiscopale d’Haïti (CEH) et la Conférence haïtien des religieux (C…