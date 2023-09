Insécurité: les États-Unis demandent à leurs ressortissants de quitter Haïti

​

​

Insécurité: l’ambassade américaine demande aux citoyens américains de quitter Haïti dès que possible.

L’ambassade des États-Unis à Port-au-Prince dans une note publiée sur son site faisant référence à l’alerte de sécurité, demande aux citoyens américains de quitter Haïti le plus rapidement possible à cause de la situation sécuritaire du pays qui dégénère de plus en plus, les gangs armés continuent de terroriser la population civile. Le gouvernement américain conseille à ses ressortissants les actions à entreprendre afin de se protéger contre les actes de banditisme sur le territoire national.

“Compte tenu de la situation sécuritaire actuelle et des défis infrastructurels, les citoyens américains en Haïti devraient quitter Haïti dès que possible via des transports commerciaux ou privés”, a écrit l’ambassade américaine, tout en signalant aux ressortissants américains que plusieurs compagnies aériennes et compagnies charter proposent actuellement des vols depuis les aéroports internationaux d’Haïti (Port-au-Prince et Cap-Haïtien).

Toutefois, la note de l’ambassade américaine indique que les vols se remplissent rapidement et les sièges peuvent n’être disponibles que plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant le départ. “Étant donné que le nombre de sièges peut être limité, les citoyens américains devraient envisager de réserver leurs vols à l’avance”, conseille l’alerte de sécurité du gouvernement américain à ses ressortissants.

L’ambassade américaine demande aux citoyens américains d’être extrêmement prudents lorsqu’ils voyagent à travers le pays, d’éviter les manifestations et les grands rassemblements de personnes, de faire demi-tour au cas où ils rencontrent un barrage routier, d’élaborer et mettre en pratique des plans d’urgence pour se mettre à l’abri sur place et/ou accéder aux aéroports et de consulter les directives sur les voyages dans les zones à haut risque.

Notons que depuis environ trois semaines plusieurs quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-Prince subissent la violence des gangs. Carrefour-Feuilles, Tabarre et d’autres zones stratégiques sont partis en vrille et contrôlés par des malfrats qui font la loi.

À lire aussi:

Les États-Unis ont fait un don de 40 véhicules à la PNH