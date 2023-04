​

Instabilité météorologique dans la Caraïbe et l’Atlantique : averses orageuses attendues sur plusieurs départements d’Haïti

Un creux dans les différents niveaux de l’atmosphère situé dans le canal de la Mona génère de l’instabilité dans la région caribéenne cet après-midi. Cette situation, associée au cycle diurne, pourrait provoquer des averses localement orageuses sur plusieurs départements d’Haïti en fin d’après-midi et en soirée.

Pour Haïti, les prévisions météorologiques prévoient un temps venteux avec des rafales par endroits en fin de journée. Des développements de nuages porteurs d’averses sont attendus en fin d’après-midi et en soirée. Les températures maximales oscilleront entre 31 et 35 degrés Celsius, tandis que les températures minimales varieront entre 22 et 25 degrés Celsius. Des averses orageuses modérées à fortes sont prévues sur les départements du Nord, du Nord-est, de l’Ouest, du Sud-est, des Nippes, du Sud et de la Grande-Anse en fin de journée et en soirée.

Au cours des deux prochains jours, le creux se déplacera vers la Caraïbe centrale et augmentera la teneur en humidité de l’atmosphère sur les Grandes Antilles. En conséquence, des averses orageuses sont prévues sur certaines zones du pays, notamment dans les départements de l’Artibonite, du Centre, de l’Ouest et de la région Sud durant cette période.

Pour Port-au-Prince et ses environs, le temps sera nuageux à couvert en fin d’après-midi, avec des rafales de vent sous averses. Les températures maximales atteindront 35 degrés Celsius, tandis que les températures minimales seront de 24 degrés Celsius. Des averses faibles à modérées, parfois fortes, sont prévues en fin de journée et en soirée.

