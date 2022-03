Installation de trois nouveaux responsables a la tete de l’Hopital Immaculee Conception des Cayes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Apres plus d’une annee sans personnel dirigeant, le ministre de la Sante publique et de la Population, le Dr Alex Larsen, a procede a l’installation de trois nouveaux responsables a l’Hopital Immaculee Conception des Cayes (HIC) le mercredi 9 mai 2022. Il s’agit d’un directeur executif, le Dr Herby Jean Lafrance, d’une directrice medicale, Esther Dorilma, et d’un administrateur, Gerard Henry. La ceremonie s’est deroulee en presence de plusieurs autorites du departement du Sud, du personnel de l’HIC et de personnalites de la societe civile, a l’auditorium de l’Ecole nationale des infirmieres des Cayes (ENIC).

<>, a indique le ministre de la Sante publique et de la Population, le Dr Alex Larsen. Il dit compter sur les nouveaux responsables pour mener a bien l’hopital et combattre toute sorte de corruption au sein de l’etablissement.

Le Dr Alex Larsen dit s’attendre a ce que chaque centime recu de la population au niveau de l’hopital de reference du Sud, soit judicieusement utilise pour l’amelioration de la qualite des services offerts et non pas pour le paiement de personnel irregulier ou frappe d’incapacite. Le ministre dit proner un leadership collectif ou chacun des responsables aura a travailler conjointement avec l’equipe d’urgence pour une performance toujours meilleure et faire de l’institution une reference regionale.

Pour sa part, le nouveau directeur executif de l’HIC, le Dr Herby Jean Lafrance, dit s’engager plus que jamais a travailler pour fournir des resultats tangibles et rendre a la communaute ce qu’elle lui a gracieusement donne. <> a-t-il fait savoir. Il promet de toujours rester ouvert a tout le monde et travailler avec toute l’equipe de l’etablissement sanitaire pour redorer l’image de l’HIC qui souffre depuis longtemps.

<>, a plaide la directrice medicale, Esther Dorilma. Consciente que la tache ne sera pas facile, elle sollicite l’esprit d’equipe et la collaboration de tout un chacun. <>, a declare Esther Dorilma.