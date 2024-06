Intallation de Ricarson Dorcé comme Directeur de Cabinet au MAE

​

Installation de Ricarson Dorcé comme Directeur de Cabinet au MAÉ : Une nouvelle ère diplomatique pour Haïti

Ce lundi à midi, Ricarson Dorcé a été officiellement installé comme Directeur de Cabinet au Ministère des Affaires Étrangères (MAÉ) d’Haïti. Cette nomination marque un nouveau chapitre prometteur pour la diplomatie haïtienne, surtout lorsqu’elle est associée à la ministre Dominique Dupuy. En effet, depuis décembre 2020, Dorcé a travaillé à l’Unesco sous le leadership de Dominique Dupuy.

Le duo Dupuy-Dorcé n’est pas inconnu dans le monde diplomatique. Ensemble, ils ont brillamment transformé la Délégation permanente d’Haïti à l’UNESCO, accumulant des succès notables qui ont fait rayonner le drapeau haïtien sur la scène internationale. Leur énergie, leur dynamisme et leur vision innovante ont permis de redéfinir les standards de la diplomatie haïtienne.

Ricarson Dorcé, un spécialiste renommé du patrimoine culturel immatériel, fait des études de doctorat en ethnologie et patrimoine de l’Université Laval (Québec, Canada). Son expertise a été déterminante dans l’inscription de plusieurs éléments culturels haïtiens, tels que la soupe au giraumon, la cassave et le Konpa, sur les listes de patrimoine immatériel, une victoire diplomatique qui a fait vibrer les réseaux sociaux.

Membre de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique, et professeur à l’Université d’Etat d’Haïti, Dorcé, né à Petit-Goâve le 23 mai 1987, est reconnu pour sa formation multidisciplinaire en psychologie, droit, communication sociale, histoire, mémoire, patrimoine et sciences du développement. Il est également impliqué dans plusieurs réseaux de recherche internationaux, dont le CELAT, le Réseau interdisciplinaire d’information et d’échanges sur la science ouverte en Haïti et en Afrique francophone, et l’IPAC.

Ses publications, largement diffusées en Haïti, en France, au Québec et ailleurs, témoignent de sa contribution au développement des mécanismes de sauvegarde et de mobilisation du patrimoine culturel immatériel d’Haïti, notamment en contexte d’urgence.

Avec cette installation, beaucoup espèrent que le duo Dupuy-Dorcé continuera à apporter des réformes significatives et à promouvoir la diplomatie haïtienne sur la scène internationale. La nation attend avec impatience de voir les nouvelles perspectives et initiatives qu’ils proposeront pour renforcer la présence et l’influence d’Haïti dans le monde.

