Interdiction de transporter des haïtiens: le syndicat du transport dominicain annule sa décision

Interdiction de transporter des haïtiens: le gouvernement dominicain demande au syndicat du transport d’annuler cette décision.

A la suite d’une réunion d’urgence avec le gouvernement dominicain via l’Institut National du Transit et du Transport Terrestre (Intrant), la Fédération Nationale des Travailleurs Chrétiens des Transports Sociaux (Fenattransc), a annoncé l’annulation de sa décision concernant l’interdiction de transporter des haïtiens à partir de lundi. Toutefois, des contrôles seront établis pour les étrangers sans papiers aux arrêts interurbains, a rapporté Listin Diario.

“Nous avons demandé à la Direction Générale de l’Immigration, à travers Intrant, de désigner du personnel permanent à chacun des arrêts les plus importants de la frontière , dans le but de vérifier le statut d’immigration des utilisateurs de ce service de nationalités différentes de la nôtre (haïtiens), avant de monter à bord des bus de transport de passagers qui circulent dans toutes les provinces frontalières d’Haïti”, a déclaré le syndicaliste Mario Díaz qui auparavant avait annoncé cette mesure d’interdiction.

Si auparavant, cette décision jugée raciste par quelques compatriotes visait ceux qui sont sans papiers ou non, la nouvelle mesure de FENATTRANSC visait maintenant ceux qui sont illégaux. “Nous sommes sûrs que nous éviterons ainsi que les transporteurs ne soient condamnés à des amendes conformément aux dispositions de la loi sur l’immigration lorsqu’ils sont surpris en train de transporter des étrangers illégaux qui se trouvent d’une manière ou d’une autre dans le pays et qui utilisent le service public de transport de passagers. tant urbains et interurbains”, a souligné le syndicaliste.

Mario Díaz a aussi indiqué que le report de cette interdiction de ne pas transporter des haïtiens c’est d’éviter d’empirer la situation. “En ce sens, et compte tenu de l’état d’esprit que l’annonce de l’interdiction de transporter des ressortissants haïtiens, sans papiers ou non, a généré dans le pays voisin et au sein du nôtre, nous comprenons que cette mesure pourrait provoquer une convulsion qui, a ajouté au problème frontalier causé par la construction illégale du canal d’eau, pourrait générer une situation qui pourrait devenir incontrôlable pour les Dominicains”, a-t-il conclu.

Rappelons que le syndicaliste à travers une vidéo avait annoncé que la Fédération nationale des travailleurs chrétiens des transports sociaux (Fenattransc) avait pris la décision finale d’interdire à ses chauffeurs affiliés de transporter tout citoyen haïtien, sans papiers ou non.

