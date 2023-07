Interview de KenFs autour de “Panda”, son double album très aimé par les jeunes

​

Interview de Kendy Saint-Fleur (KenFS) autour de “Panda”, son double album très aimé par les jeunes notamment ceux du milieu estudiantin.

Kendy Saint-Fleur plus connu sous son nom d’artiste KenFs a dévoilé le 9 juillet dernier, lors d’une vente signature à “Evazyon Arena”, son double album intitulé “Panda” comportant dix morceaux chacun. Cet opus a réuni quelques artistes tout aussi passionnés et talentueux dont Stan, D-FI, Winnie et Baboo. Lors d’une interview accordée à Juno7, le jeune artiste haïtien a parlé du projet tant apprécié par le public notamment les jeunes qui sont des mordus de la bonne musique.

En effet, l’artiste a raconté d’où sort le nom “Panda” le titre de son double album. “L’idée est venue après que j’ai regardé le Kung Fu Panda, un dessin animé”, a-t-il dit. “L’idée générale du projet ressemble à ce dessin animé. Je pourrais donner un autre titre à l’album mais après que j’ai fini de regarder le film, je me suis dit que je suis un Panda, alors j’ai décidé de l’appeler Panda”, a-t-il ajouté.

Selon Kendy Saint-Fleur dit KenFs, ce projet n’a pas mis trop longtemps pour voir le jour. D’après ses explications, il a pris seulement trois mois pour écrire 16 morceaux sur l’album alors que les quatre autres ont été enregistrés depuis l’année dernière.Plusieurs personnes ont prêté main forte pour faire de ce projet une réussite. Il s’agit de À l’infini beat, Dessa, Kimmy, Mr Jay, G black Master. “Mr Jay et G Black ont fait le mixage, Stan a été l’assistant producteur, D-FI a été le producteur exécutif”, a précisé celui qui s’est qualifié d’être un mélomane et fan de la bonne musique.

Après environ une semaine, le projet Panda fait son chemin sur les plateformes musicales. Les internautes ne cessent de l’écouter en boucle et d’envoyer des commentaires positifs. Le concerné est bien conscient de ces feedbacks positifs et profite du momentum pour faire une tournée médiatique dans l’unique but de faire de la promotion pour ce projet qualifié de chef-d’œuvre par les mélomanes.

Après les tournées médiatiques, KenFs révèle au journal que son staff ne va pas prendre trop de temps travailler sur quelques vidéos, tout en soulignant qu’une tournée est envisagée dans la majorité des départements du pays.

KenFs a démarré sa carrière en 2008 parce qu’il est un amoureux de cette tendance. Il a choisi de faire de la musique pour mieux s’exprimer et raconter les histoires à l’aide du Hip-Hop, a-t-il dit. Il est à la fois poète et lyriciste et père d’une fille qui s’appelle Hannah.

Il invite les internautes à partager l’album pour atteindre plus de gens. Il a aussi exprimé sa gratitude envers ses fans qui l’ont toujours supporté.

