Int?gration de l’?ducation sociale et financi?re dans les curricula: les acteurs vont de l’avant

En vue de finaliser le choix des th?matiques d’?ducation financi?re dans les diff?rents niveaux d’enseignement, d’?laborer le programme ?ducatif de l’?ducation financi?re et d’?tablir la cartographie des disciplines susceptibles d’accueillir les notions d’?ducation financi?re, la Banque de la R?publique d’Ha?ti (BRH) a organis?, de concert avec le minist?re de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) et d’autres acteurs, un atelier national au Cap-Ha?tien du 25 au 28 juillet 2022.

C’est le deuxi?me atelier national organis? par la BRH dans le cadre du projet relatif ? l’int?gration des concepts d’?ducation sociale et financi?re dans l’enseignement fondamental en Ha?ti. Une trentaine de personnes y ont particip? sous le vocable : “Atelier national de finalisation des th?mes et de conception des outils pour l’int?gration de l’?ducation sociale et financi?re dans les curricula d’enseignement.”

“Ce deuxi?me atelier fait suite aux discussions du premier qui a pour mission de finaliser la liste des concepts et outils qui seront int?gr?s dans les curricula de l’enseignement fondamental”, a d?clar? le gouverneur Jean Baden Dubois dans son allocution prononc?e lors de la cl?ture dudit atelier. Le num?ro un de la banque centrale a fait savoir qu’il s’agit d’une t?che immense qui s’apparente ? la conception d’un plan de construction d’une cath?drale ou m?me d’un pays.

Le gouverneur a promis de continuer avec les travaux et a annonc? un prochain rendez-vous pour la r?alisation d’un troisi?me atelier qui permettra de jeter les bases d’un enseignement fondamental revigor?, dit-il, par l’int?gration de l’?ducation sociale et financi?re. ” S’il est vrai que nous avons fait chemin, il nous reste encore des kilom?tres ? parcourir”, a affirm? Jean Baden Dubois.

Sans mettre la pression sur le conseil de la BRH ou du moins sur le comit? de coordination de la Strat?gie nationale de l’inclusion financi?re constitu? lors du premier atelier, le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Nesmy Manigat, a mis l’accent dans son discours prononc? lors du lancement de cet atelier sur les attentes des nouveaux concepts et outils de l’?ducation financi?re dans le syst?me ?ducatif.

” Quatre millions d’Ha?tiens, quatre millions de jeunes, enfants et adolescents attendent avec beaucoup d’impatience ces nouvelles comp?tences de vie qui doivent d?finir leur participation ? la vie sociale, ?conomique et citoyenne du pays. Ha?ti ne peut plus attendre de transformer son ?cole, de transformer son syst?me ?ducatif pour que les jeunes aient les comp?tences r?elles qui leur permettent de s’ins?rer dans la vie au cours de ce 21e si?cle qui a tout son lot de d?fis au point de vue climatique, d’int?gration citoyenne et de responsabilit? “, a soutenu le titulaire du MENFP.

Intervenant aussi au cours du lancement de cet atelier Edgard Jeudy, membre du conseil d’administration de la BRH, a rappel? les r?sultats obtenus lors du premier atelier et fait connaitre les attentes en ce qui a trait au deuxi?me. ” Il faut aboutir ? la soumission de la liste finale des th?mes d’?ducation financi?re au comit? de Coordination de la Strat?gie nationale de l’Inclusion financi?re pour commentaire et validation, ? la conception du programme d’?tude et d’objectif d’apprentissage de l’?ducation financi?re, ? l’identification et ? la soumission des disciplines et ? la soumission du rapport de l’atelier au comit? de coordination de la Strat?gie nationale de l’inclusion financi?re pour ?tre valid? par le MEF “, a indiqu? M. Jeudy.