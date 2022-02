Invasion russe en Ukraine : les preoccupations d’Haiti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Destabilisee par toute une serie de problemes d’ordre politique, economique et social a l’interne, Haiti suit attentivement ce qui se passe actuellement en Ukraine depuis le debut de l’offensive russe. Dans une declaration signee du ministere des Affaires etrangeres et des Cultes, jeudi 24 fevrier, le gouvernement haitien a lance un appel pour que les efforts diplomatiques s’intensifient en faveur d’une solution pacifique et au respect de la souverainete et de l’integrite territoriale.

Le gouvernement craint qu’il y ait des actions susceptibles de destabiliser la region, menacer la paix et affecter le commerce mondial. Des la premiere journee de cette guerre, le baril du petrole a atteint la barre de 100 dollars. Le prix du ble et d’autres produits a egalement augmente. Dans le cas d’Haiti, sans doute, le gouvernement pense deja a la prochaine facture petroliere. Quelles sont les autres consequences de cette guerre pour Haiti ?

La production agricole haitienne, selon les donnees disponibles, ne pourrait satisfaire qu’a 40% le besoin alimentaire dans le pays. Pour combler ce deficit, le pays a recours a des importations. Une forte repercussion de cette guerre sur le commerce mondial pourrait aggraver la crise socioeconomique en Haiti. Les autorites gouvernementales vont-elles trouver des alternatives aux importations en cas ou le commerce mondial devient difficile voire meme impossible ?

Comment le gouvernement et la banque centrale vont-ils faire contenir l’inflation dans un tel contexte. Les prix des denrees alimentaires sont en hausse, la gourde perd quotidiennement de sa valeur, la circulation des personnes, des biens et des services devient quasiment impossible puisque plusieurs zones se trouvent sous le controle des bandits armes qui ranconnent, kidnappent, tuent des citoyens, saisissent des camions de marchandises pour imposer aux chauffeurs ou aux proprietaires de fortes sommes d’argent a payer.

Depuis le mois de septembre 2021, un gouvernement a pris les renes du pays. Six mois plus tard, aucune lueur d’une solution n’a ete trouvee aux multiples problemes qui ravagent le pays. Au contraire, les actes de banditisme se sont multiplies, le cout de la vie a augmente au detriment des gens a faible revenu. Des manifestations des ouvriers du textile pour reclamer un ajustement salarial ont ete severement reprimees par les forces de l’ordre. Bilan: plusieurs blesses, certains y ont meme laisse leur peau.