Investiture d’un nouveau d?canat ? la Facult? de m?decine et de pharmacie de l’UEH

La c?r?monie s’est d?roul?e dans un climat familier et convivial dans l’enceinte du rectorat de l’UEH.

Repr?sentants du rectorat de l’UEH, repr?sentants du minist?re de la Sant? publique et de la Population, professeurs, membres du personnel administratif et de soutien, ?tudiants, ont entre autres constitu? une tr?s belle assembl?e que les Dr Bernard Pierre et Marc-F?lix Civil on endoss? leurs nouvelles responsabilit?s ? la t?te de la FMP/UEH.

<>, rappelle d’entr?e de jeu le Dr G?rald Jonac?, pr?sident du conseil ?lectoral de la FMP/UEH.



Entre la pand?mie et l’ins?curit?, le processus ?lectoral a pris environ un an. Le Dr G?rald Jonac? en a profit? pour remercier les autres membres du conseil, les candidats et tous ceux qui ont facilit? la r?alisation de ces ?lections.

<>, a promis le doyen sortant, le Dr Jean Claude Cadet, aux nouveaux ?lus avant de lister des neurologues et neurochirurgiens, dont l’?crivain Jacques Stephen Alexis, que le nouveau doyen peut adopter comme mod?le.

Tout en mettant en avant sa formule de gestion participative, le Dr Cadet a ?mis des propos ?logieux pour f?liciter le nouveau vice-doyen de m?decine, le Dr Marc-Felix. <>, a tenu ? souligner le Dr Jean Claude Cadet.

Dans son intervention, le vice-doyen de m?decine, le Dr Marc-F?lix Civil, a attir? l’attention de l’assistance sur la n?cessit? d’une mise en commun en vue d’am?liorer la qualit? de la formation ? la FMP/UEH. <>, a indiqu? le Dr Marc-F?lix Civil, promettant de continuer ? travailler avec tout le monde sur le dossier de l’accr?ditation internationale.

Le Dr Marc-F?lix Civil, obst?tricien-gyn?cologue de formation, a exprim? son m?contentement face au constat que des sp?cialit?s comme la psychiatrie et l’anatomopathologie ne font <> puisqu’elles ne recrutent plus de r?sidents.



<>, a tanc? le nouveau vice-doyen, invitant toute la communaut? ? se mettre au travail ensemble afin de construire le futur.

<< Notre pr?sence dans l'enceinte du rectorat aujourd'hui signifie que la Facult? de m?decine et de pharmacie continuera d'assumer sa position comme partie int?grante de cette universit?. Nous voulons prendre l'engagement de travailler avec tous les coll?gues et toutes les entit?s de l'universit? pour assurer son plein ?panouissement.



La facult? aura besoin de l’ensemble de l’universit? pour aborder les d?fis tels que l’excellence acad?mique, l’accr?ditation internationale, la vie facultaire, etc. >>, a clam? le nouveau doyen, le Dr Bernard Pierre, qui promet d’?crire une page m?morable dans l’histoire de la FMP/UEH.

Remer?iant le doyen sortant, le Dr Jean-Claude Cadet, pour sa contribution ? la FMP/UEH apr?s le s?isme du 12 janvier 2010, le Dr Bernard Pierre a remerci? tous ceux qui ont permis l’aboutissement des ?lections et l’investiture de la nouvelle ?quipe.

Dipl?m? en philosophie ? l’?cole normale sup?rieure, le Dr Bernard Pierre est m?decin, sp?cialiste en neurochirurgie et professeur de carri?re ? la FMP/UEH.

Pour sa part, le recteur de l’Universit? d’?tat d’Ha?ti, Fritz Deshommes, s’est dit heureux de proc?der ? l’investiture du nouveau d?canat de l’une des plus anciennes et plus prestigieuses facult?s de l’UEH.

Fritz Deshommes a mis l’accent sur la comp?tence des nouveaux membres du d?canat. <>, a-t-il rappel?, avant de rappeler ? son tour les comp?tences du Dr Bernard Pierre.

<>, s’est r?joui le recteur de l’UEH avant de f?liciter le doyen sortant et les membres du conseil ?lectoral de la FMP.